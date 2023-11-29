Стрічка новин

21:50

ПСВ здійснив камбек у матчі проти Севільї, залишивши її без плей-оф ЛЧ

21:41

Дубль із штрафних та гольовий пас від Зієша врятували Галатасарай від поразки Манчестер Юнайтед

21:33

Рамос забив 10000 гол в історії Ліги чемпіонів

21:13

Лунін зіграє з перших хвилин проти Наполі

21:11

Трубін та Зінченко зіграють з перших хвилин у матчах Ліги чемпіонів

20:22

Склад Севільї на матч із ПСВ — найстарший в історії Ліги чемпіонів

18:54

Антоні, Амрабат та Гойлунд гратимуть із перших хвилин проти Галатасарая

15:57

Шахтар не поступається бельгійським командам у єврокубках в 15 матчах поспіль

14:56

Арбітри ВАР, що призначили спірний пенальті у матчі ПСЖ та Ньюкасла, відсторонені від роботи на поєдинку Реал Сосьєдада та Зальцбурга

13:44

Бюте: Попереду ще в нас ще один великий матч