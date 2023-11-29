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-
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-
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-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
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-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
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-
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-
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Дубль із штрафних та гольовий пас від Зієша врятували Галатасарай від поразки Манчестер Юнайтед

29 листопада 2023

Галатасарай — Манчестер Юнайтед, Getty Images

Команда Еріка тен Гага вела в рахунку на важкому полі суперників, але Андре Онана вчергове наробив помилок на лінії воріт.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Галатасарай — Манчестер Юнайтед 3:3
Голи: Зієш, 29, 62, Актюркоглу, 69 — Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоміней, 55

Галатасарай: Муслера — Бой, Бардакджі, Айхан, Анхеліньйо (Нельссон, 83) — Торрейра, Ндомбеле (Олівейра, 60) — Зієш (Їлмаз, 82), Мертенс (Актюркоглу, 60), Заха (Демірбай, 88) — Ікарді.

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Далот, 78), Магвайр, Лінделеф, Шоу — Мактоміней, Амрабат (Мейну, 58) — Антоні, Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 78) — Гойлунд (Марсьяль, 58).

Попередження: Бой, Айхан — Фернандеш, Амрабат, Ван-Біссака
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