Дубль із штрафних та гольовий пас від Зієша врятували Галатасарай від поразки Манчестер Юнайтед
29 листопада 2023
Команда Еріка тен Гага вела в рахунку на важкому полі суперників, але Андре Онана вчергове наробив помилок на лінії воріт.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Галатасарай — Манчестер Юнайтед 3:3
Голи: Зієш, 29, 62, Актюркоглу, 69 — Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоміней, 55
Галатасарай: Муслера — Бой, Бардакджі, Айхан, Анхеліньйо (Нельссон, 83) — Торрейра, Ндомбеле (Олівейра, 60) — Зієш (Їлмаз, 82), Мертенс (Актюркоглу, 60), Заха (Демірбай, 88) — Ікарді.
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Далот, 78), Магвайр, Лінделеф, Шоу — Мактоміней, Амрабат (Мейну, 58) — Антоні, Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 78) — Гойлунд (Марсьяль, 58).
Попередження: Бой, Айхан — Фернандеш, Амрабат, Ван-Біссака