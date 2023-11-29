Манчестер Юнайтед показав найгірший результат за 60 років за пропущеними голами

Востаннє таке траплялося у далекому сезоні-1962/63.

Манчестер Юнайтед у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів не зміг обіграти турецький Галатасарай (3:3).

За інформацією OptaJoe, "червоні дияволи" побили рекорд за кількістю пропущених м'ячів для англійських команд після п'яти зустрічей у Лізі чемпіонів.

Команда Еріка тен Гага за п'ять ігор пропустила 14 м'ячів, побивши свій антирекорд – 11 у сезоні-1994/95. Також 11 голів пропускав Тоттенгем у сезоні-2019/20.

Також додається, що МЮ за перші 20 матчів сезону пропустив 33 м'ячі, що є найгіршим результатом команди з сезону-1962/63, коли "червоні дияволи" пропустили 43 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Серхіо Рамос забив 10000 гол в історії Ліги чемпіонів.