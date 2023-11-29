Галатасарай — Манчестер Юнайтед 3:3 Відео голів та огляд матчу 29.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 29 листопада 2023 року, 19:45.

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів турецький Галатасарай на своєму полі поділив очки з Манчестер Юнайтед (3:3).

Команда Еріка тен Гага відкрила рахунок на 11 хвилині зусиллями Гарначо, а через сім хвилин Фернандеш подвоїв перевагу "червоних дияволів". Однак до перерви турки встигли відіграти один м'яч завдяки голу Зієша.

На початку другого тайму команди обмінялися голами — на результативний удар Мактомінея, господарі поля відповіли голом того ж таки Зієша.

Останнє слово було за Галатасараєм, коли на 69 хвилині відзначився Актюркоглу, якому результативну передачу віддав Зієш.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Галатасарай — Манчестер Юнайтед в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Галатасарай — Манчестер Юнайтед 3:3

Голи: Зієш, 29, 62, Актюркоглу, 69 — Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоміней, 55.

Галатасарай: Муслера — Бой, Бардакджі, Айхан, Анхеліньйо (Нельссон, 83) — Торрейра, Ндомбеле (Олівейра, 60) — Зієш (Їлмаз, 82), Мертенс (Актюркоглу, 60), Заха (Демірбай, 88) — Ікарді.

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Далот, 78), Магвайр, Лінделеф, Шоу — Мактоміней, Амрабат (Мейну, 58) — Антоні, Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 78) — Гойлунд (Марсьяль, 58).

Попередження: Бой, Айхан — Фернандеш, Амрабат, Ван-Біссака.