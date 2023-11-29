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13 грудня
22:00
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-
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-
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22:00
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-
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-
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-
13 грудня
22:00

Тен Гаг: Ми вдосконалюємось. Ми рухаємося в правильному напрямку

29 листопада 2023

Ерік тен Гаг, Getty Images

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Галатасараєм.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував нічийний результат у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти турецького Галатасараю (3:3).

"Ми повинні були взяти три очки, це зрозуміло. Ми робили це в інших іграх. Я був задоволений тим, як ми грали, але водночас я повинен критикувати команду, тому що захист був недостатньо хорошим. Коли ми ведемо 3:1, то не можемо дозволяти собі такі помилки.

Мені дуже приємно, що ви бачите стиль цієї команди – ініціативний, динамічний і сміливий. Я був задоволений грою, тому що ми створили так багато моментів, але водночас ми повинні були виграти цю гру.

Хто винен в таких результатах виїзних матчів? Це завжди я. Я відповідаю за це. Ми знаємо, що ми беремо участь у проєкті. Ми вдосконалюємось. Ми рухаємося в правильному напрямку, тому я знаю, що ми досягнемо успіху в довгостроковій перспективі, але якщо ви хочете залишитися в Лізі чемпіонів, вам потрібно вигравати", - наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Галатасарай — Манчестер Юнайтед.

Джерело: BBC

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