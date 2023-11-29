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-
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22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
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-
12 грудня
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РБ Лейпциг
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Янг Бойз
-
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Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
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-
13 грудня
22:00
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-
Барселона
-
13 грудня
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-
Шахтар
-
13 грудня
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Севілья — ПСВ 2:3 Відео голів та огляд матчу 29.11.2023

29 листопада 2023

Севілья — ПСВ, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 29 листопада 2023 року, 19:45.

ПСВ у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у гостях здобув перемогу над Севільєю (3:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 24 хвилині, коли у воротах гостей відзначився Рамос, а потім на 47 хвилині Севілья подвоїла перевагу у рахунку зусиллями Ен-Несірі.

Однак потім настав час ПСВ, який з 68 до фінальної хвилини примудрився забити три м'ячі та вирвати перемогу на другій комепенсованій хвилині. Авторами голів стали Сайбарі, Гудель, який зрізав м'яч у свої ворота, та Пепі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Севілья — ПСВ в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Севілья — ПСВ 2:3
Голи: Рамос, 24, Ен-Несірі, 47 — Сайбарі, 68, Гудель, 82 (автогол), Пепі, 90+2.

Севілья: Дмітрович — Навас (Санчес, 58), Гудель, Рамос, Акунья — Соу (Жордан, 74), Фернандо (Торрес, 84), Ракітич — Окампос, Ен-Несірі (Мір, 74), Лукебакіо (Ньянзу, 73).

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамальйо (Сайбарі, 58), Боскальї (ван Ангольт, 83), Дест — Тіль (Тілльман, 58), Схаутен (Пепі, 83), Веерман — Бакайоко, де Йонг, Лосано (Вертессен, 44).

Попередження: Окампос — Лосано.

Вилучення: Окампос, 66 (друга жовта картка).

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