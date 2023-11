Сьогодні, 29 листопада, Севілья приймає ПСВ у рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Стартовий склад іспанського клубу виявився найстаршим в історії турніру.

За даними Squawka, сьогоднішня основна 11-ка "нервіонців" має найвищий показник середнього віку гравців у ній — 32 роки і 19 днів. Найстаршим є 38-річний захисник Хесус Навас, а наймолодшим — 26-річний нападник Доді Лукебакіо.

Sevilla's history making side to take on PSV.



The oldest average age of a starting XI in #UCL history –

32 years and 19 days. 👴 pic.twitter.com/WVJskwM1EE