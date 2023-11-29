Рамос забив 10000 гол в історії Ліги чемпіонів

Іспанський ветеран забив ювілейний гол у ворота ПСВ.

Наразі відбувається поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому Севілья на своєму полі приймає ПСВ.

Рахунок у матчі було відкрито на 24 хвилині, коли у воротах нідерландського клубу відзначився захисник "нервіонців" Серхіо Рамос.

За інформацією MisterChip, забитий м'яч 37-річного іспанця став 10 000 голом в історії головного єврокубкового турніру.

Для самого Рамоса це був дебютний гол у складі Севільї після повернення – востаннє він забивав за неї у травні 2005 року – у ворота Реала.

Також це 16 гол Рамоса в матчах Ліги чемпіонів і він зрівнявся з Роберто Карлосом і Жераром Піке із забитими м'ячами у турнірі серед захисників. Це рекордні показники.

Стежити за перебігом поєдинку Севілья — ПСВ можна на Football.ua.