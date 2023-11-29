ПСВ здійснив камбек у матчі проти Севільї, залишивши її без плей-оф ЛЧ

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Севілья приймала ПСВ на Естадіо Рамон Санчес Пісхуан.
Господарі поля були трохи більш переконливі за гостей у першому таймі, а на початку другого зуміли збільшити свою перевагу до різниці у два забиті м'ячі. Ситуацію на полі кардинально змінило вилучення Окампоса через дві жовті картки.
Спочатку Сайбарі скоротив відставання ПСВ, а потім Гудель забив у власні ворота, зрівнявши рахунок. Героєм для гостей став Пепі, який вийшов на поле з лави запасних і наприкінці поєдинку вперше вивів ПСВ вперед.
Ця поразка коштувала Севільї теоретичних шансів на здобуття місця в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а ПСВ забезпечив собі єврокубкову весну.
Севілья — ПСВ 2:3
Голи: Рамос, 24, Ен-Несірі, 47 — Сайбарі, 68, Гудель, 82 (автогол), Пепі, 90+2
Попередження: Окампос, 63 — Лосано, 33
Вилучення: Окампос, 66 (друга жовта картка)
Севілья: Дмітрович — Навас (Санчес, 58), Гудель, Рамос, Акунья — Соу (Жордан, 74), Фернандо (Торрес, 84), Ракітич — Окампос, Ен-Несірі (Мір, 74), Лукебакіо (Ньянзу, 73)
ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамальйо (Сайбарі, 58), Боскальї (ван Ангольт, 83), Дест — Тіль (Тілльман, 58), Схаутен (Пепі, 83), Веерман — Бакайоко, де Йонг, Лосано (Вертессен, 44)
Зазначимо, що о 22:00 за київським часом розпочнеться поєдинок Арсенал — Ланс. Турнірна таблиця групи зараз виглядає наступним чином: