ПСВ здійснив камбек у матчі проти Севільї, залишивши її без плей-оф ЛЧ

Завершився черговий поєдинок 5-го туру групового етапу ЛЧ.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Севілья приймала ПСВ на Естадіо Рамон Санчес Пісхуан.

Господарі поля були трохи більш переконливі за гостей у першому таймі, а на початку другого зуміли збільшити свою перевагу до різниці у два забиті м'ячі. Ситуацію на полі кардинально змінило вилучення Окампоса через дві жовті картки.

Спочатку Сайбарі скоротив відставання ПСВ, а потім Гудель забив у власні ворота, зрівнявши рахунок. Героєм для гостей став Пепі, який вийшов на поле з лави запасних і наприкінці поєдинку вперше вивів ПСВ вперед.

Ця поразка коштувала Севільї теоретичних шансів на здобуття місця в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а ПСВ забезпечив собі єврокубкову весну.

Севілья — ПСВ 2:3

Голи: Рамос, 24, Ен-Несірі, 47 — Сайбарі, 68, Гудель, 82 (автогол), Пепі, 90+2

Попередження: Окампос, 63 — Лосано, 33

Вилучення: Окампос, 66 (друга жовта картка)

Севілья: Дмітрович — Навас (Санчес, 58), Гудель, Рамос, Акунья — Соу (Жордан, 74), Фернандо (Торрес, 84), Ракітич — Окампос, Ен-Несірі (Мір, 74), Лукебакіо (Ньянзу, 73)

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамальйо (Сайбарі, 58), Боскальї (ван Ангольт, 83), Дест — Тіль (Тілльман, 58), Схаутен (Пепі, 83), Веерман — Бакайоко, де Йонг, Лосано (Вертессен, 44)

Зазначимо, що о 22:00 за київським часом розпочнеться поєдинок Арсенал — Ланс. Турнірна таблиця групи зараз виглядає наступним чином: