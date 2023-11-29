Ідеальний матч від Канселу допоміг Барселоні обіграти Порту та вийти до плей-оф Ліги чемпіонів
29 листопада 2023
Команда Хаві на власному полі була змушена влаштовувати камбек за ходом гри.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Порту 2:1
Голи: Канселу, 32, Феліш, 57 — Пепе Акіно, 31
Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу (Бальде, 82) — де Йонг, Гюндоган, Педрі — Рафінья (Ямал, 90), Левандовські, Феліш (Торрес, 75).
Порту: Кошта — Маріу (Санчес, 67), Кардозу (Намасо, 90), Пепе, Зайду — Пепе, Варела, Еуштакіу (Ніко, 80), Галено (Мартінес, 90) — Таремі, Еванілсон (Консейсан, 80).
Попередження: де Йонг, Феліш — Кардозу, Маріу, Пепе