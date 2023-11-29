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Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
22:00
Црвена Звезда
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Манчестер Сіті
-
13 грудня
19:45
РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Ідеальний матч від Канселу допоміг Барселоні обіграти Порту та вийти до плей-оф Ліги чемпіонів

29 листопада 2023

Барселона — Порту, Getty Images

Команда Хаві на власному полі була змушена влаштовувати камбек за ходом гри.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Барселона — Порту 2:1
Голи: Канселу, 32, Феліш, 57 — Пепе Акіно, 31

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу (Бальде, 82) — де Йонг, Гюндоган, Педрі — Рафінья (Ямал, 90), Левандовські, Феліш (Торрес, 75).

Порту: Кошта — Маріу (Санчес, 67), Кардозу (Намасо, 90), Пепе, Зайду — Пепе, Варела, Еуштакіу (Ніко, 80), Галено (Мартінес, 90) — Таремі, Еванілсон (Консейсан, 80).

Попередження: де Йонг, Феліш — Кардозу, Маріу, Пепе
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