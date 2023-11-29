Стрічка новин

00:22

Шахтарю потрібно перемогти Порту, щоб потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів

00:15

Атлетіко розібрався з Феєнордом, здобувши місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

00:04

Дортмундська Боруссія здолала Мілан і забезпечила собі місце у плей-оф ЛЧ

00:02

ПСЖ врятував нічию в грі з Ньюкаслом

00:02

Ідеальний матч від Канселу допоміг Барселоні обіграти Порту та вийти до плей-оф Ліги чемпіонів

23:59

Манчестер Сіті здійснив неймовірний камбек проти Лейпцига та гарантував собі перше місце в групі G

23:53

Янг Бойз виборов путівку до євровесни у матчі з Црвеною Звездою

23:17

Ісак — перший гравець Ньюкасла, який забив у виїзному матчі ЛЧ після Ширера

22:59

Зубков — найкращий гравець матчу між Шахтарем та Антверпеном

22:38

Лаціо — Селтік 2:0 Відео голів та огляд матчу 28.11.2023