Лунін в збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored

Українець відіграв матч "на нуль".

Український голкіпер Реала Андрій Лунін опинився в збірній 4-го туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored.

Збірна туру виглядає наступним чином:

Голкіпер: Лунін (Реал)

Захисники: Маріу (Порту), Хіменес (Атлетіко), Гуммельс (Боруссія), Раум (Лейпциг)

Півзахисники: Сака (Арсенал), Грізманн (Атлетіко), Меріно (Реал Сосьєдад), Мартінеллі (Арсенал)

Нападники: Мората (Атлетіко), Вінісіус (Реал).

Нагадаємо, що українець відбив пенальті в матчі з Брагою за рахунку 0:0.

Раніше повідомлялось, що Лунін отримав одну з кращих оцінок за матч проти Браги.