Лунін в збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored

Український голкіпер Реала Андрій Лунін опинився в збірній 4-го туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored.
Збірна туру виглядає наступним чином:
Голкіпер: Лунін (Реал)
Захисники: Маріу (Порту), Хіменес (Атлетіко), Гуммельс (Боруссія), Раум (Лейпциг)
Півзахисники: Сака (Арсенал), Грізманн (Атлетіко), Меріно (Реал Сосьєдад), Мартінеллі (Арсенал)
Нападники: Мората (Атлетіко), Вінісіус (Реал).
Нагадаємо, що українець відбив пенальті в матчі з Брагою за рахунку 0:0.
Раніше повідомлялось, що Лунін отримав одну з кращих оцінок за матч проти Браги.