РБ Зальцбург — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу 08.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 08 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Ред Булл Арена в місті Зальцбург у рамках групи D поміж собою зустрічались місцевий РБ Зальцбург та міланський Інтер.

Рівна гра двох команд із невеликою перевагою Інтера в другому таймі — за цим ми спостерігали впродовж звітного протистояння.

Однак уже під завісу ігрового часу гості отримали право на пенальті й Лаутаро Мартінес скористався їм задля чергового гола в цьому сезоні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу РБ Зальцбург — Інтер у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

РБ Зальцбург — Інтер 0:1

Гол: Мартінес, 86 (з пенальті).

РБ Зальцбург: Шлагер, Ульмер (Гурна-Дуат 46), Павлович, Байду, Дедич, Капальдо, Бідструп, Глух (Аманква, 87), Сучич, Конате (Доржелес, 87), Шимич (Ратков, 79).

Інтер: Зоммер, Бастоні, Ачербі, Біссек (де Врей, 46), Аугусто (Дімарко, 87), Дарміан, Мхітарян (Барелла, 69), Чалханоглу (Аслані, 61), Фраттезі, Санчес (Мартінес, 68), Тюрам.

Попередження: Павлович, Глух — Біссек, Чалханоглу.