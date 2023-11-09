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-
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-
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Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
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-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
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РБ Зальцбург — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу 08.11.2023

09 листопада 2023

РБ Зальцбург — Інтер, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 08 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Ред Булл Арена в місті Зальцбург у рамках групи D поміж собою зустрічались місцевий РБ Зальцбург та міланський Інтер.

Рівна гра двох команд із невеликою перевагою Інтера в другому таймі — за цим ми спостерігали впродовж звітного протистояння.

Однак уже під завісу ігрового часу гості отримали право на пенальті й Лаутаро Мартінес скористався їм задля чергового гола в цьому сезоні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу РБ Зальцбург — Інтер у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

РБ Зальцбург — Інтер 0:1
Гол: Мартінес, 86 (з пенальті).

РБ Зальцбург: Шлагер, Ульмер (Гурна-Дуат 46), Павлович, Байду, Дедич, Капальдо, Бідструп, Глух (Аманква, 87), Сучич, Конате (Доржелес, 87), Шимич (Ратков, 79).

Інтер: Зоммер, Бастоні, Ачербі, Біссек (де Врей, 46), Аугусто (Дімарко, 87), Дарміан, Мхітарян (Барелла, 69), Чалханоглу (Аслані, 61), Фраттезі, Санчес (Мартінес, 68), Тюрам.

Попередження: Павлович, Глух — Біссек, Чалханоглу.

Джерело: MEGOGO

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