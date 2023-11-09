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-
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-
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-
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29 листопада
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Тен Гаг: Вилучення Рашфорда все змінило

09 листопада 2023

Ерік тен Гаг, Getty Images

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував поразку від Копенгагена.

Англійський Манчестер Юнайтед напередодні в запеклому гостьовому протистоянні четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився датському Копенгагену.

Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми дуже розчаровані тому, що зіграли дуже добре. Я думаю, що ми вдало почали гру. Напевно, провели найкращі 10 хвилин у цьому сезоні, повели за рахунком, але червона картка все змінила.

Ми пропустили два голи до перерви, яких не мало б бути. Перший — із офсайду, другий — із пенальті. Маємо, що в чотирьох іграх ми отримали чотири пенальті в наші ворота, і, я б сказав, що три з них були дуже спірними.

Перший м’яч — це чистий офсайд, бо там гравець суперників знаходиться перед Онана та затуляє йому огляд момент. Другий — м'яч дійсно влучив у руку, але момент був дуже близьким, а рука перебувала в нормальному положенні.

Це як випадок із Крістіаном Еріксеном у Мюнхені, що тут поробиш? Схоже було й у моменті Скотта МакТомінея проти Копенгагена на Олд Траффорд — це все дуже спірні питання. Суддівство не може бути таким, у ньому має бути певний аспект об'єктивності, але в нас не той випадок.

Арбітрам чомусь постійно потрібно було витрачати багато часу на повтори. Ви дуже слушно зауважили, що всі спірні моменти були вирвані з контексту.

Мені здається, що в ситуаціях, коли ви зупиняєте момент на повторі, це завжди виглядає набагато гірше, аніж є насправді. І, як я вже казав, це займає у рефері занадто багато часу, а потім вони ліплять із усього цього червону картку.

Я дуже розчарований такими рішеннями. Гра не повинна була стати такою, це не має нічого спільного з футболом. Звісно, рішення повинні бути ухвалені за ходом гри, але я маю думку, що дехто з арбітрів на такому високому рівні ухвалює їх неправильним чином", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі англійський Манчестер Юнайтед гратиме в гостях проти турецького Галатасарая.

Джерело: Sky Sports

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