ПСВ обіграв Ланс та вийшов на друге місце в групі

Команда з Нідерландів здолала французів.

В групі В відбулось протистояння ПСВ та Ланса. Два тижні тому, у третьому турі, у Франції команди розійшлись миром — 1:1.

Сьогоднішній поєдинок закінчився мінімальною перемогою команди Петера Боша. Гол, який вирішив долю матчу, був забитий на 12-ій хвилині. Йоан Бакайоко подав в карний майданчик суперника, а Люк де Йонг майстерно пробив головою під поперечку.

Наприкінці матчу Гілявогі залишив французів в меншості, а ПСВ спокійно довів матч до логічного завершення — 1:0.

Перемога дозволила ПСВ піднятись на друге місце. Тепер у голландців та французів по 5 очок, проте за додатковими показниками сьогоднішні господарі попереду.

ПСВ – Ланс 1:0

Гол: де Йонг, 12

ПСВ: Бенітес – Тезе, Рамальо, Боскальї, Дест – Схаутен, Тіл (Тілльман, 66), Верман (Сайбарі, 66) – Лосано (Вертессен, 90+3), Бакайоко, де Йонг (Пепі, 90+3)

Ланс: Самба – Граді, Данзо, Медіна – Франківськ (Гілавоги, 78), Менді (Ель-Енауї, 66), Абдул-Самед, Мачадо (Айдара, 78) – Сотока, Томассон (Фюльжені, 65) – Ваї (Саїд, 82)

Попередження: Лосано, 38, Рамальо, 45 — Мачадо, 42, Данзо, 43, Ваї, 45, Сотока, 45, Граді, 52, Медіна, 53, Гілявоги, 82

Вилучення: Гілявоги 90+2 (друга жовта)