МЮ в меншості поступився Копенгагену в видовищному матчі

Інтрига в боротьбі за другу сходинку в групі А закрутилась ще більше.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів відправився у гості до Копенгагена. "Червоні дияволи" вже дозволили собі занадто багато втрат очок, тому потребували тільки перемогу, щоб розраховувати на вихід в плей-оф. Копенгаген же був засмучений тим, що не зміг увезти очки з Олд Траффорд через нереалізований пенальті в компенсований час та хотів взяти реванш.

З перших хвилин все пішло добре для гостей. Ван-Біссака класним пасом знайшов Мактомінея, а той прострілив на дальню стійку, де Гойлунд вдало підставив ногу.0:1. "Червоні дияволи" контролювали хід гри, проте втратили Еванса — він покинув поле через пошкодження та поступився місцем Рафаелю Варану.

Данці з часом стали впевненіше йти в атаку, проте поплатились за це. Манчестер Юнайтед вибіг в контратаку: Бруну вивів Гарначо на ударну позицію, той пробив, проте Грабара впорався, а ось Гойлунд на добиванні був вбивчим. 0:2. Здавалось, що "червоним дияволам" буде важко втратити перемогу з такою перевагою в рахунку.

Проблеми розпочалися під завісу першого тайму, коли Маркус Рашфорд випадкового наступив на гомілкостоп супротивнику. Арбітр подивився повтор та вилучив англійця. Вже за декілька хвилин Копенгаген повернувся у гру. Анкерсен навісив на дальню стійку, звідки пішло скидання в центр, а Ельюнуссі розстріляв ворота Онана. 1:2.

Враховуючи, що в першому таймі арбітр компенсував цілих 13 хвилин через довгі паузи (травма, події на трибуні, перегляди VAR), то в Копенгагена було достатньо часу, щоб зрівняти рахунок ще в першому таймі. Саме так і сталося. Арбітр зафіксував гру рукою з боку Магвайра в штрафному, призначив пенальті, а Гонсалвеш впевнено розвів м'яч та Андре Онана по різних кутах. 2:2.

Відпочивати команди пішли при рівному рахунку, а на другий тайм не з'явився Еріксен — його місце на полія зайняв Амрабат. Команда Еріка Тен Гага сподівалась на швидкі випади й доволі рідко переходила в позиційну атаку. Данці ж здебільшого пристрілювались здалеку. Згодом команди обмінялись невеличкими моментами. Онана забрав м'яч після м'якого удару головою від Классона, а перед цим Грабара відбив удар Далота з гострого кута.

В середині другого тайму Магвайр скидав м'яч головою в чужій штрафній й влучив в руку захиснику Копенгагена. Арбітр передивився повтор та призначив пенальті, а Фернандеш виконав вирок 2:3. Після цього Манчестер Юнайтед відійшов в захист та намагався не давати супротивнику підвищувати темп гри.

Втім, план "червоних дияволів" не спрацював. Ближче до кінця гри Фальк навісив на дальню стійку, де Лерагер випередив Далота й переправив м'яч у ворота. 3:3. Копенгаген пішов вперед ще з більшою впевненістю та вийшов вперед! Бардагжі зреагував на відскок м'яча в чужому штрафному та вразив кут воріт Манчестер Юнайтед. 4:3.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу данців з рахунком 4:3. Боротьба за другу сходинку в групі стає ще цікавішою.

Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Ельюнуссі, 45, Гонсалвеш, 45+9, Лерагер, 83, Бардагжі, 88 — Гойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (з пенальті)

Копенгаген: Грабара — Анкерсен (Соренсен, 70), Вавро (Бойлесен, 78), Дікс, Єлерт — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оскарссон, 70) — Ельюнуссі (Бардагжі, 63), Классон, Ашурі (Ларссон, 78)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Еванс (Варан, 15), Далот — Мактоміней, Еріксен (Амрабат, 46) — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд (Маунт, 84)

Попередження: Вавро — Магвайр

Вилучення: Рашфорд, 42 (наступив на ногу супротивнику)