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Мартінес голом із пенальті приніс перемогу Інтеру над Зальцбургом

09 листопада 2023

РБ Зальцбург – Інтер, Getty Images

Команда Сімоне Індзагі разом із Реалом Сосьєдадом вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів.

У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів міланський Інтер насилу обіграв австрійський Зальцбург з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 86 хвилині, а його автором став Лаутаро Мартінес, який реалізував пенальті.

Таким чином, Реал Сосьєдад та Інтер набрали по десять очок і гарантували собі місця у плей-оф Ліги чемпіонів. В активі Зальцбурга три очки, а у Бенфіки з Анатолієм Трубіним нуль балів.

РБ Зальцбург – Інтер 0:1
Гол: Мартінес, 86 (з пенальті).

РБ Зальцбург: Шлагер, Ульмер (Гурна-Дуат 46), Павлович, Байду, Дедич, Капальдо, Бідструп, Глух (Аманква, 87), Сучич, Конате (Доржелес, 87), Шимич (Ратков, 79).

Інтер: Зоммер, Бастоні, Ачербі, Біссек (де Врей, 46), Аугусто (Дімарко, 87), Дарміан, Мхітарян (Барелла, 69), Чалханоглу (Аслані, 61), Фраттезі, Санчес (Мартінес, 68), Тюрам.

Попередження: Павлович, Глух — Біссек, Чалханоглу.

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