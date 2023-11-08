Манчестер Сіті забив 250 голів у 119 матчах Ліги чемпіонів — швидше, ніж будь-яка інша команда

Для "містян" це була 18 гра поспіль без поразок у єврокубках.

Манчестер Сіті у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів обіграв Янг Бойз (3:0).

Клуб англійської Прем'єр-ліги забив 250 голів у матчах найпрестижнішого єврокубкового турніру, провівши лише 119 ігор — це менше, ніж було потрібно будь-якій іншій команді, щоб підкорити відмітку в таку кількість забитих м'ячів.

Завдяки цій перемозі команда Хосепа Гвардіоли достроково гарантувала собі місце у плей-оф Ліги чемпіонів.

За інформацією City Xtra це була 18 гра поспіль у єврокубках для "містян", у якій вони не програли. Це новий рекорд для англійських клубів — на рахунку Сіті 12 перемог та шість нічиїх.

Таким чином, Манчестер Сіті побив рекорд Вест Гема, який із серпня 2022 року до жовтня 2023 року не програвав у 17 єврокубкових матчах поспіль.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Янг Бойз.