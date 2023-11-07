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-
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-
29 листопада
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-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
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Манчестер Сіті з дублем Голанда здолав Янг Бойз і забезпечив собі місце у плей-оф

07 листопада 2023

Манчестер Сіті - Янг Бойз, Getty Images

Завершився ще один поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті приймав Янг Бойз на стадіоні Етіхад.

Манкуніанці вийшли вперед ще у першому таймі завдяки реалізованому Голандом пенальті. Наприкінці першої половини голом відзначився і Фоден. Вже у другому таймі Голанду вдалося оформити дубль. Його другий гол став останнім у цьому матчі.

Здобуті 3 очки дозволили Манчестер Сіті закріпити за собою місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а от Янг Бойз продовжить боротьбу з Црвеною Звездою за місце у Лізі Європи.

Манчестер Сіті — Янг Бойз 3:0

Голи: Голанд, 23 (пен.), 51, Фоден, 45+1

Попередження: Беніто, 15, Лаупер, 19

Вилучення: Лаупер, 53 (друга жовта картка)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Філліпс, 61), Стоунз (Аке, 46), Діаш, Гвардіол — Льюїс, Нунеш, Ковачич (Доку, 80) — Фоден, Голанд (Бобб, 61), Гріліш

Янг Бойз: Рачоппі — Янко (Блум, 65), Аменда, Камара, Беніто, Гарсія (Перссон, 78) — Ньяссе, Лаупер, Угринич (Малеш, 88) — Елія (Ганвула, 78), Іттен (Чайва, 65)

Турнірне положення у групі G наразі наступне:

Команда І В Н П З П О
1 Манчестер Сіті 4 4 0 0 12 3 12
2 РБ Лейпциг 4 3 0 1 9 6 9
3 Црвена Звезда 4 0 1 3 5 10 1
4 Янг Бойз 4 0 1 3 4 11 1
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