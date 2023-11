Манчестер Сіті з дублем Голанда здолав Янг Бойз і забезпечив собі місце у плей-оф

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті приймав Янг Бойз на стадіоні Етіхад.

Манкуніанці вийшли вперед ще у першому таймі завдяки реалізованому Голандом пенальті. Наприкінці першої половини голом відзначився і Фоден. Вже у другому таймі Голанду вдалося оформити дубль. Його другий гол став останнім у цьому матчі.

Здобуті 3 очки дозволили Манчестер Сіті закріпити за собою місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а от Янг Бойз продовжить боротьбу з Црвеною Звездою за місце у Лізі Європи.

The reigning champions are in the round of 16 ✅#UCL pic.twitter.com/PBUyqdhst7