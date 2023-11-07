Манчестер Сіті з дублем Голанда здолав Янг Бойз і забезпечив собі місце у плей-оф

Завершився ще один поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті приймав Янг Бойз на стадіоні Етіхад.

Манкуніанці вийшли вперед ще у першому таймі завдяки реалізованому Голандом пенальті. Наприкінці першої половини голом відзначився і Фоден. Вже у другому таймі Голанду вдалося оформити дубль. Його другий гол став останнім у цьому матчі.

Здобуті 3 очки дозволили Манчестер Сіті закріпити за собою місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а от Янг Бойз продовжить боротьбу з Црвеною Звездою за місце у Лізі Європи.

The reigning champions are in the round of 16 ✅#UCL pic.twitter.com/PBUyqdhst7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2023

Манчестер Сіті — Янг Бойз 3:0

Голи: Голанд, 23 (пен.), 51, Фоден, 45+1

Попередження: Беніто, 15, Лаупер, 19

Вилучення: Лаупер, 53 (друга жовта картка)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Філліпс, 61), Стоунз (Аке, 46), Діаш, Гвардіол — Льюїс, Нунеш, Ковачич (Доку, 80) — Фоден, Голанд (Бобб, 61), Гріліш

Янг Бойз: Рачоппі — Янко (Блум, 65), Аменда, Камара, Беніто, Гарсія (Перссон, 78) — Ньяссе, Лаупер, Угринич (Малеш, 88) — Елія (Ганвула, 78), Іттен (Чайва, 65)

Турнірне положення у групі G наразі наступне: