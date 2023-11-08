Манчестер Сіті — Янг Бойз 3:0 Відео гола та огляд матчу 07.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 07 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Етіхад Стедіум у місті Манчестер рамках групи G поміж собою зустрічались місцевий Манчестер Сіті та швейцарський Янг Бойз.

Легка прогулянка дорого з одностороннім рухом вийшла для чинних володарів трофею — 27 ударів по чужих воротах проти жодного у відповідь

Сіті шалено домінував над суперниками й забив двічі ще до перерви, після чого Голанд відкрив другий тайм оформленням власного дублю та закрив протистояння загалом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Янг Бойз у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Манчестер Сіті — Янг Бойз 3:0

Голи: Голанд, 23 (пен.), 51, Фоден, 45+1

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Філліпс, 61), Стоунз (Аке, 46), Діаш, Гвардіол — Льюїс, Нунеш, Ковачич (Доку, 80) — Фоден, Голанд (Бобб, 61), Гріліш.

Янг Бойз: Рачоппі — Янко (Блум, 65), Аменда, Камара, Беніто, Гарсія (Перссон, 78) — Ньяссе, Лаупер, Угринич (Малеш, 88) — Елія (Ганвула, 78), Іттен (Чайва, 65).

Попередження: Беніто, 15, Лаупер, 19.

Вилучення: Лаупер, 53 (друга жовта картка).