Гвардіола: Ми дуже раді, що вийшли до плей-оф за два тури до кінця

Керманич дав свій коментар.

Пеп Гвардіола радий, що Манчестер Сіті достроково вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів.

"Звичайно, ми дуже раді, що вийшли до плей-оф за два тури до кінця. Треба фінішувати першими. Ми маємо час подумати про це.

Можливо, наші дії були недостатньо... ні, рішучими — не те слово... недостатньо чіткими, тонкими для того, щоб забити більше голів. Але мені сподобалося те, що побачив команду.

Слово, яке визначає цю групу протягом багатьох років, – постійність. У нас високі стандарти, і саме тому ми досі перебуваємо на вершині АПЛ і пройшли до плей-оф Ліги чемпіонів", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

Нагадаємо, що Сіті у четвертому турі на своєму полі обіграв Янг Бойз (3:0).