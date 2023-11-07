Шахтар — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 07.11.2023

У рамках 4-го туру груповий стадії Ліги чемпіонів донецький Шахтар у Німеччині прийме каталонську Барселону.

ВІВТОРОК, 7 ЛИСТОПАДА, 19:45. ФОЛЬКСПАРКШТАДІОН, ГАМБУРГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (САРАЄВО, БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Шахтар – Барселона! Дубль два. Два тижні тому команди провели досить суперечливий матч. "Гірники" перед тією грою отримали нового головного тренера в особі Маріно Пушича, тоді як Барселона, у свою чергу, втратила половину основних гравців і була змушена кидати в бій молодь.

З іншого боку, це була чудова нагода для Хаві перевірити найближчий резерв. Тоді господарі очікувано володіли ініціативою та більше створювали, але у другому таймі українська команда досить несподівано скоротила відставання у рахунку та цілком могла вирвати нічию – моменти для цього були. Проте три очки таки дісталися "блаугранас", а "гірники" залишили столицю Каталонії ні з чим.

Що ж тепер? Минуло два тижні, Пушич уже провів два повноцінні матчі на чолі нової команди і навіть встиг виграти у головному протистоянні України, обігравши Динамо і тим самим відправивши у відставку Мірчу Луческу. Отакі гучні події на старті української кар'єри тренера. Барса, у свою чергу, одразу після перемоги над Шахтарем зазнала досадної домашньої поразки в Ель Класіко (1:2). Із позитивного – важка перемога на характері у матчі з Сосьєдадом та одужання багатьох травмованих.

Щодо мотивації чемпіона Іспанії на сьогоднішній матч, то її футболістам справді доведеться пошукати. Три перемоги з трьох можливих у своєму квартеті практично вирішили питання про вихід команди в наступну стадію, тож цілком варто очікувати від Хаві черговий експериментальний склад та гру в економ-режимі від футболістів.

Питання – як цим скористатися "гірникам"? Відповідь на нього дивитимемося на наших екранах о 19:45. Якщо говорити відверто, то головний матч Шахтаря на цьому груповому етапі – попереду. Мова про гру з Антверпеном. Матч із Барселоною – не більше ніж можливість показати себе на тлі такого грізного суперника. Взяти хоча б одне очко – буде справжнім подвигом. А там можна вже заглянути і подивитися скільки ж очок у Порту... Але поки що рано. Ми ж віримо, що Пушичу вдасться знайти спосіб здивувати Барселону і подарувати всій Україні позитивні емоції.

Щодо кадрової ситуації, то через дискваліфікацію Шахтарю не допоможе основний правий захисник Юхим Конопля. Українець примудрився отримати жовті картки у кожному із трьох матчів Ліги чемпіонів і тепер буде змушений спостерігати за грою з трибун. Його, напевно, замінить Георгій Гочолеішвілі. Також продовжує відновлюватись після травми Траоре.

Барсі не допоможе травмований Серхі Роберто, тоді як участь Френкі де Йонга під питанням — голландець не грає вже майже півтора місяця, але йде на поправку.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Хаві. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1.32, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 10.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,50.