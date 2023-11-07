Шахтар — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 07.11.2023

07 листопада 2023

радість Судакова, getty images

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 7 листопада та розпочнеться о 19:45.

У рамках 4-го туру груповий стадії Ліги чемпіонів донецький Шахтар у Німеччині прийме каталонську Барселону.

ШАХТАР — БАРСЕЛОНА

ВІВТОРОК, 7 ЛИСТОПАДА, 19:45.  ФОЛЬКСПАРКШТАДІОН, ГАМБУРГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (САРАЄВО, БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Шахтар – Барселона! Дубль два. Два тижні тому команди провели досить суперечливий матч. "Гірники" перед тією грою отримали нового головного тренера в особі Маріно Пушича, тоді як Барселона, у свою чергу, втратила половину основних гравців і була змушена кидати в бій молодь.

З іншого боку, це була чудова нагода для Хаві перевірити найближчий резерв. Тоді господарі очікувано володіли ініціативою та більше створювали, але у другому таймі українська команда досить несподівано скоротила відставання у рахунку та цілком могла вирвати нічию – моменти для цього були. Проте три очки таки дісталися "блаугранас", а "гірники" залишили столицю Каталонії ні з чим.

Що ж тепер? Минуло два тижні, Пушич уже провів два повноцінні матчі на чолі нової команди і навіть встиг виграти у головному протистоянні України, обігравши Динамо і тим самим відправивши у відставку Мірчу Луческу. Отакі гучні події на старті української кар'єри тренера. Барса, у свою чергу, одразу після перемоги над Шахтарем зазнала досадної домашньої поразки в Ель Класіко (1:2). Із позитивного – важка перемога на характері у матчі з Сосьєдадом та одужання багатьох травмованих.

Щодо мотивації чемпіона Іспанії на сьогоднішній матч, то її футболістам справді доведеться пошукати. Три перемоги з трьох можливих у своєму квартеті практично вирішили питання про вихід команди в наступну стадію, тож цілком варто очікувати від Хаві черговий експериментальний склад та гру в економ-режимі від футболістів.

Питання – як цим скористатися "гірникам"? Відповідь на нього дивитимемося на наших екранах о 19:45. Якщо говорити відверто, то головний матч Шахтаря на цьому груповому етапі – попереду. Мова про гру з Антверпеном. Матч із Барселоною – не більше ніж можливість показати себе на тлі такого грізного суперника. Взяти хоча б одне очко – буде справжнім подвигом. А там можна вже заглянути і подивитися скільки ж очок у Порту... Але поки що рано. Ми ж віримо, що Пушичу вдасться знайти спосіб здивувати Барселону і подарувати всій Україні позитивні емоції.

Щодо кадрової ситуації, то через дискваліфікацію Шахтарю не допоможе основний правий захисник Юхим Конопля. Українець примудрився отримати жовті картки у кожному із трьох матчів Ліги чемпіонів і тепер буде змушений спостерігати за грою з трибун. Його, напевно, замінить Георгій Гочолеішвілі. Також продовжує відновлюватись після травми Траоре.

Барсі не допоможе травмований Серхі Роберто, тоді як участь Френкі де Йонга під питанням — голландець не грає вже майже півтора місяця, але йде на поправку.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Хаві. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1.32, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 10.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Матвієнко, Ракіцький, Азарові — Степаненко, Бондаренко, Судаков — Зубков, Келсі, Невертон

Барселона: Тер Штеген — Канселу, Араухо, Крістенсен, Бальде — Гюндоган, Ромеу, Фермін Лопес — Ямал, Ферран, Феліш

Не зіграють: Конопля, Траоре, Петряк — Роберто

Під питанням: Де Йонг

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ 

 

ПОТОЧНА ФОРМА

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ:

Маріно Пушич (Шахтар)

"Ми подолали велику відстань. Такий матч не можна назвати домашньою грою, коли добираєшся до місця гри кілька годин. Тут важливо адаптуватися та залишатися ментально сильними. Це те, що я бачу у своїй команді. 

Це мій перший такий досвід, і це буде особлива гра". 

Хаві (Барселона)

"Було б ідеально – об'єднати яскраву гру та результат. Але не кожен матч буде таким. Ми хочемо показувати чудовий футбол і перемагати з великим рахунком. З цього ідеального сценарію ми всі лише виграємо. Але треба бути скромними та терплячими".

footballпрогноз 2:3
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