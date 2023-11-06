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Уніон Берлін
-
08 листопада
19:45
Реал Сосьєдад
-
Бенфіка
-
08 листопада
19:45
Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
Арсенал
-
Севілья
-
08 листопада
22:00
ПСВ
-
Ланс
-
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Брага
-
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
-
Інтер
-
08 листопада
22:00

Шахтар — Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 07.11.2023

06 листопада 2023

Барселона - Шахтар, Getty Images

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 7 листопада о 19:45.

У вівторок, 7 листопада, донецький Шахтар у номінальному домашньому матчі зіграє проти Барселони у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Єврокубковий поєдинок проходитиме на стадіоні Volksparkstadion у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Барселона

Трансляція матчу буде доступна в цій новині 7 листопада і почати її дивитися можна, починаючи з 19:45 за київським часом. Онлайн-трансляція проходитиме безкоштовно і будь-хто може до неї приєднатися.

Після трьох турів Барселона лідирує у групі Н, набравши дев'ять очок. У Порту шість очок і друге місце, а третє у Шахтаря – три бали. Антверпен має нуль очок.

Нагадаємо, у матчі третього туру ЛЧ Барселона на своєму полі обіграла Шахтар (2:1).

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