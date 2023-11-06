Шахтар — Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 07.11.2023

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 7 листопада о 19:45.

У вівторок, 7 листопада, донецький Шахтар у номінальному домашньому матчі зіграє проти Барселони у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Шахтар — Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Єврокубковий поєдинок проходитиме на стадіоні Volksparkstadion у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Барселона

Трансляція матчу буде доступна в цій новині 7 листопада і почати її дивитися можна, починаючи з 19:45 за київським часом. Онлайн-трансляція проходитиме безкоштовно і будь-хто може до неї приєднатися.

Після трьох турів Барселона лідирує у групі Н, набравши дев'ять очок. У Порту шість очок і друге місце, а третє у Шахтаря – три бали. Антверпен має нуль очок.

Нагадаємо, у матчі третього туру ЛЧ Барселона на своєму полі обіграла Шахтар (2:1).