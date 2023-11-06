Шахтар — Барселона: де дивитись матч 07.11.2023 Ліги чемпіонів

Дізнайся, де дивитися матч четвертого туру групового етапу головного єврокубкого турніру.

У вівторок, 7 листопада, донецький Шахтар проведе номінальний домашній поєдинок проти Барселони.

Поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні Volksparkstadion у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів очевидним фаворитом матчу є команда Хаві.

Де дивитись Шахтар — Барселона?

У прямому ефірі гру покаже платформа MEGOGO. Більше того, перед грою та після матчу буде пряме включення зі студії, де журналісти та експерти обговорять поєдинок.

Зазначимо, що у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Барселона на своєму полі обіграла "Шахтар" (2:1).

Нагадаємо, матч Шахтар – Барселона відбудеться вже завтра, 7 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.