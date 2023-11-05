Шахтар і Барселона оголосили заявки на другу очну зустріч у Лізі чемпіонів

Стали відомі імена гравців Шахтаря і Барселони, які готуватимуться до повторної зустрічі у Лізі чемпіонів. Заявки клубів опублікували на їхніх офіційних сторінках у Twitter.
Головний тренер "гірників" Маріно Пушич обрав наступних виконавців:
Воротарі: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитро Різник.
Захисники: Став Лемкін, Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азарові, Дмитро Чигринський, Микола Матвієнко, Новатус Міроші, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький.
Півзахисники: Деніл Кастілло, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар'ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Єгор Назарина, Невертон, Олексій Кащук.
Нападники: Данило Сікан, Богдан В'юнник, Кевін Келсі.
Заявка Барселони виглядає таким чином:
Воротарі: Марк-Андре тер Штеген, Іньякі Пенья, Андер Астралага.
Захисники: Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Рональд Араухо, Іньїго Мартінес, Андреас Крістенсен, Маркос Алонсо, Жюль Кунде.
Півзахисники: Гаві, Педрі, Оріоль Ромеу, Ілкай Гюндоган, Марк Касадо, Фермін Лопес.
Нападники: Ферран Торрес, Роберт Левандовські, Рафінья, Жоау Феліш, Ламін Ямал.
Нагадаємо, матч Шахтар — Барселона відбудеться у вівторок, 7 листопада. Він розпочнеться о 19:45, а на football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.