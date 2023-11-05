Шахтар і Барселона оголосили заявки на другу очну зустріч у Лізі чемпіонів

До гри готуються 26 футболістів "гірників" і 21 гравець "блаугранас".

Стали відомі імена гравців Шахтаря і Барселони, які готуватимуться до повторної зустрічі у Лізі чемпіонів. Заявки клубів опублікували на їхніх офіційних сторінках у Twitter.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич обрав наступних виконавців:

Воротарі: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитро Різник.

Захисники: Став Лемкін, Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азарові, Дмитро Чигринський, Микола Матвієнко, Новатус Міроші, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький.

Півзахисники: Деніл Кастілло, Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар'ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Дмитро Топалов, Єгор Назарина, Невертон, Олексій Кащук.

Нападники: Данило Сікан, Богдан В'юнник, Кевін Келсі.

Заявка Барселони виглядає таким чином:

Воротарі: Марк-Андре тер Штеген, Іньякі Пенья, Андер Астралага.

Захисники: Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Рональд Араухо, Іньїго Мартінес, Андреас Крістенсен, Маркос Алонсо, Жюль Кунде.

Півзахисники: Гаві, Педрі, Оріоль Ромеу, Ілкай Гюндоган, Марк Касадо, Фермін Лопес.

Нападники: Ферран Торрес, Роберт Левандовські, Рафінья, Жоау Феліш, Ламін Ямал.

Нагадаємо, матч Шахтар — Барселона відбудеться у вівторок, 7 листопада. Він розпочнеться о 19:45, а на football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.