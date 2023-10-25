Барселона — Шахтар 2:1 Відео голів та огляд матчу 25.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 жовтня 2023 року, 19:45.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті H донецький Шахтар у важкому протистоянні поступився каталонській Барселоні в дебюті Маріно Пушича на посаді головного тренера "гірників".

У першому таймі Шахтар пропустив у свої ворота два м'ячі, авторами яких стали Ферран Торрес та Фермін Лопес, проте після перерви Георгію Судакову вдалося зменшити відставання донецького клубу до одного гола.

Більше в цьому протистоянні команди не забивали, а фінальний свисток зафіксував підсумкову перемогу Барселони з рахунком 2:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Шахтар у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Барселона — Шахтар 2:1

Голи: Торрес, 28, Фермін, 36 — Судаков, 62



Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Мартінес (Крістенсен, 82), Алонсо (Бальде, 71) — Фермін (Касадо, 81), Ромеу, Гюндоган — Ямал, Торрес, Феліш.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Невертон, 63) — Степаненко (Егіналду, 90+2) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Сікан (Келсі, 70).



Попередження: Ферран, Бальде — Конопля, Бондар