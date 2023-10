Еванілсона визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Нападника Порту Еванілсона Барбозу було визнано найкращим гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У матчі третього туру групового етапу турніру 24-річний бразилець оформив хет-трик у ворота Антверпена, вийшовши на заміну після перерви.

Матч закінчився з рахунком 4:1 на користь "драконів".

🇧🇷 It had to be the hat-trick hero. Well played, Evanilson 👏👏#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/msrS6G80me