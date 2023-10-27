Еванілсона визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Бразильський форвард "драконів" оформив хет-трик у ворота Антверпена.

Нападника Порту Еванілсона Барбозу було визнано найкращим гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У матчі третього туру групового етапу турніру 24-річний бразилець оформив хет-трик у ворота Антверпена, вийшовши на заміну після перерви.

Матч закінчився з рахунком 4:1 на користь "драконів".

У боротьбі за нагороду Еванілсон випередив Габріела Жезуса (Арсенал), Сантьяго Хіменеса (Феєнорд) та Давіда Раума (Лейпциг).

Раніше стало відомо, що Жезус забив найкрасивіший гол минулого тижня у Лізі чемпіонів.