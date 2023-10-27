Жезус — автор найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

Форвард Арсенала забив вражаючий м'яч у ворота Севільї.

УЄФА офіційно оголосила результати голосування за звання автора найкращого гола у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24.

Переможцем в опитуванні серед уболівальників став нападник лондонського Арсенала Габріел Жезус, який відзначився забитим м'ячем у переможному матчі проти Севільї.

ВІДЕО ГОЛА ГАБРІЕЛА ЖЕЗУСА:

Зазначимо, що конкурентами бразильського форварда за звання автора найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів були наступні гравці: Кего Фурухасі з Селтіка (гол у матчі проти Атлетіко, 2:2), Хаві Сімонс з РБ Лейпцига (гол у ворота Црвени Звезди, 3:1) та Мешак Елія з Янг Бойз (гол у ворота Манчестер Сіті, 1:3).