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Пепе — найстарший польовий гравець в історії Ліги чемпіонів

26 жовтня 2023

Пепе Феррейра, Getty Images

Дивовижне досягнення культового португальського захисника.

Португальський центральний захисник Кеплер Лаверан Ліма Феррейра, більш відомий футбольним уболівальникам, як Пепе, напередодні взяв участь у гостьовому матчі Порту проти бельгійського Антверпена в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Антверпен — Порту 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

"Дракони" здобули важливу для них та невигідну для донецького Шахтаря перемогу, тоді як їхній досвідчений футболіст установив новий рекорд цього міжнародного змагання.

Пепе вийшов на поле у віці 40 років та 241 дня, завдяки чому став найбільш віковим польовим футболістом в історії Ліги чемпіонів.

До цього утримувачем цього досягнення був не менш знаковий для історії гри Алессандро Костакурта, який у віці 40 років та 211 днів зіграв за Мілан у 2006 році, після чого його досягнення повторив Девід Вейр у складі шотландського Рейнджерс у 2010 році.

У наступному турі португальський Порту прийматиме бельгійський Антверпен на власному полі.

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