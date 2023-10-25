Наполі мінімально здолав Уніон

Підопічні Руді Гарсії здобули три очка в матчі Ліги чемпіонів.

В матчі третього туру групової стадії Ліги чемпіонів Наполі зустрічався з Уніоном, який знаходиться в жахливому становищі — як на внутрішній арені, так і на міжнародній.

До матчу з італійцями берлінці програли вісім поєдинків поспіль у всіх турнірах. Власне, після фінального свистка в матчі з чемпіонами Італії арбітр зафіксував чергову поразку команди зі столиці Німеччини.

Єдиний гол в матчі був забитий в середині другого тайму. Хвіча прорвався по лівому флангу та віддав на Распадорі, який влучно пробив у ближній кут воріт суперника.

Після трьох турів Наполі з шістьма очками на другому місці, випереджаючи Брагу на три пункти. Реал на першій сходинці, а Уніон пасе задніх.

Уніон Берлін - Наполі 0:1

Гол: Распадорі, 65

Уніон: Реннов — Тріммель, Дукі (Тузар 80), Лейте — Кнохе, Гозенс, Хедіра (Крал, 70) — Хаберер (Фолланд, 80), Ааронсон (Лайдуні, 70), Беккер, Фофана (Беренс, 70)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Руї (Олівера, 71) — Лоботка, Каюст (Елмас, 46), Зелінський — Політано (Ліндстрем, 82), Распадорі (Сімеоне, 71), Кварацхелія (Естігор, 89)

Попередження: Тріммель, 10, Гозенс, 52, Хаберер, 54 — Ррахмані, 17