Ланс та ПСВ переможця не виявили

Команди обмінялися результативними ударами та на цьому звели матч до нічийного результату.

Французький Ланс у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі поділив очки з голландським ПСВ.

Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Йогана Бакайоко у виконанні гостей, господарі відповіли результативним ударом Сепа Ваї через десять хвилин.

Таким чином, Ланс набрав п'ять очок і посідає друге місце у групі після Арсеналу, а у ПСВ два бали, як і у Севільї на третій позиції.

Ланс – ПСВ 1:1

Голи: Ваї, 65 — Бакайоко, 55.

Ланс: Самба, Медіна, Данзо, Граді, Фюльжені (Томассон, 63), Сотока (Саїд, 63), Мачадо (Айдара, 82), Абдул-Самед, Менді (Кошта, 63), Франковський, Ваї (Гілавогі, 72).

ПСВ: Бенітес, Дест, Боскальї, Рамальо, Тезе, Верман, Схаутен, Тілльман (Сайбарі, 71), Лосано (Вертессен, 82), де Йонг (Пепі, 90+1), Бакайоко (Тіл, 82).

Попередження: Менді, Самед, Саїд, Томассон — Рамальйо, Боскальї, Пепі.