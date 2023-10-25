Бенфіка з Трубіним мінімально поступилася Реалу Сосьєдаду

Команда Рогера Шмідта програла у всіх трьох матчах першого кола групового етапу Ліги чемпіонів.

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Бенфіка на своєму полі мінімально поступилася Реалу Сосьєдаду з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний м'яч у ворота українського голкіпера Анатолія Трубіна забив Браїс Мендес, а гольовою передачею відзначився Андер Барренечеа.

Таким чином, Бенфіка поступилася втретє поспіль і залишається на дні групи D, і навіть не забила жодного м'яча. У "біло-блакитних" сім очок і перше місце попереду Інтера, який напередодні обіграв Зальцбург (2:1).

Бенфіка – Реал Сосьєдад 0:1

Гол: Мендес, 63.

Бенфіка: Трубін, Юрасек (Бернат, 59), Отаменді, Сілва, Ба (Шикінью, 81), Еурснес, Невеш, Маріу (Кекчю, 46), Сілва, Нерес (Говея, 69), Муса (Кабрал, 46).

Реал Сосьєдад: Реміро, Муньйос, Ле Норман, Траоре (Елустондо, 70), Субельдія, Меріно, Субіменді, Мендес, Кубо (Фернандес, 76), Барренечеа (Захарян, 76), Оярсабаль (Шо, 90+3).

Попередження: Бернат — Елустондо, Меріно.