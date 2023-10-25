Онана на останній хвилині врятував перемогу для Манчестер Юнайтед проти Копенгагена

Команда Еріка тен Гага була близькою до того, щоб втратити очки в єврокубковому поєдинку.

Манчестер Юнайтед у напруженому матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі мінімально обіграв датський Копенгаген із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 72 хвилині результативним ударом відзначився Гаррі Магвайр, якому асистував Крістіан Еріксен.

На останній компенсованій хвилині Скотт Мактоміней сфолив у своєму штрафному майданчику і арбітр вказав на точку. Однак Джордан Ларссон, який вийшов на заміну, не зміг переграти Андре Онану з одинадцятиметрової позначки і врятувати свою команду від поразки.

Для команди Еріка тен Гага це були перші три очки після трьох турів і вона посідає третє місце у групі А після Баварії (9) та Галатасарая (4). Копенгаген має один набраний бал.

Манчестер Юнайтед — Копенгаген 1:0

Гол: Магвайр, 72.

Манчестер Юнайтед: Онана — Регілон (Лінделеф, 63), Магвайр, Варан, Далот — Мактоміней, Амрабат (Еріксен, 46), Фернандеш — Рашфорд, Антоні (Гарначо, 63), Р. Гойлунд.

Копенгаген: Грабара, Єлерт (Соренсен, 76), Дікс, Вавро, Анкерсен — Гонсалвеш (Ларссон, 85), Фалько, Лерагер — Єльюнуссі, Ашурі (О. Гойлунд, 90+1), Классон (Оскарссон, 76).

Попередження: Фернандеш, Мактоміней.

На 90+7 хвилині Джордан Ларссон (Копенгаген) не реалізував пенальті (голкіпер)