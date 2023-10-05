Ракіцький — найстарший український бомбардир Ліги чемпіонів

Досягнення захисника донецького Шахтаря.

Четвертого жовтня, у рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, донецький Шахтар здійснив шикарний камбек проти бельгійського Антверпена (3:2). Один з голів забив захисник донеччан Ярослав Ракіцький.

Цим голом Ярослав заслужив звання найстаршого українського бомбардира. В день матчу Ракіцькому виповнилося 34 роки та 62 дні. Попереднім рекордсменом був Андрій Шевченко — 4 вересня 11 року він забив у ворота Інтера у віці 33 роки та 36 днів. Тоді Динамо поступилось 1:2.

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