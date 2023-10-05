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-
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Копенгаген
-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
Брага
-
Реал Мадрид
-
24 жовтня
22:00
Феєнорд
-
Лаціо
-
25 жовтня
19:45
Барселона
-
Шахтар
-
25 жовтня
19:45
Селтік
-
Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Ракіцький — найстарший український бомбардир Ліги чемпіонів

05 жовтня 2023

Ракіцький — найстарший український бомбардир Ліги чемпіонів

Досягнення захисника донецького Шахтаря.

Четвертого жовтня, у рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, донецький Шахтар здійснив шикарний камбек проти бельгійського Антверпена (3:2). Один з голів забив захисник донеччан Ярослав Ракіцький.

Цим голом Ярослав заслужив звання найстаршого українського бомбардира. В день матчу Ракіцькому виповнилося 34 роки та 62 дні. Попереднім рекордсменом був Андрій Шевченко — 4 вересня 11 року він забив у ворота Інтера у віці 33 роки та 36 днів. Тоді Динамо поступилось 1:2.

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