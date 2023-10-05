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24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Копенгаген
-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
Брага
-
Реал Мадрид
-
24 жовтня
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-
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-
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-
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Янг Бойз
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Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
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-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Мілан встановив антирекорд в матчах Ліги чемпіонів

05 жовтня 2023

Мілан встановив антирекорд в матчах Ліги чемпіонів

Італійський клуб не може забити 4 матчі поспіль.

В матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Мілан та Боруссія Дортмунд розписали суху нічию на Сігнал Ідуна Парк. В першому турі міланці з таким же рахунком завершили матч проти Ньюкасла.

Як повідомляє Squawka, Мілан вперше у своїй історії не забив у 4 матчах ЛЧ/КЕЧ поспіль. Також клуб ніколи раніше не грав унічию у своїх перших двох матчах групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що минулу кампанію Ліги чемпіонів Мілан завершив двома поразками від Інтера в півфіналі (0:2 та 0:1).

Наразі "россонері" перебувають на третій сходинці групи, маючи два бали. Ньюкасл після перемоги над ПСЖ (4:1) очолив квартет, здобувши чотири очка. Парижани з трьома пунктами на другому місці, а Дортмунд — четвертий.

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