Мілан встановив антирекорд в матчах Ліги чемпіонів

Італійський клуб не може забити 4 матчі поспіль.

В матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Мілан та Боруссія Дортмунд розписали суху нічию на Сігнал Ідуна Парк. В першому турі міланці з таким же рахунком завершили матч проти Ньюкасла.

Як повідомляє Squawka, Мілан вперше у своїй історії не забив у 4 матчах ЛЧ/КЕЧ поспіль. Також клуб ніколи раніше не грав унічию у своїх перших двох матчах групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що минулу кампанію Ліги чемпіонів Мілан завершив двома поразками від Інтера в півфіналі (0:2 та 0:1).

Наразі "россонері" перебувають на третій сходинці групи, маючи два бали. Ньюкасл після перемоги над ПСЖ (4:1) очолив квартет, здобувши чотири очка. Парижани з трьома пунктами на другому місці, а Дортмунд — четвертий.