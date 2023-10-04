Уніон Берлін
2
Брага
3
03 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Реал Сосьєдад
2
03 жовтня
19:45
Копенгаген
1
Баварія
2
03 жовтня
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Галатасарай
3
03 жовтня
22:00
ПСВ
2
Севілья
2
03 жовтня
22:00
Ланс
2
Арсенал
1
03 жовтня
22:00
Наполі
2
Реал Мадрид
3
03 жовтня
22:00
Інтер
1
Бенфіка
0
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Баварія
-
24 жовтня
19:45
Інтер
-
РБ Зальцбург
-
24 жовтня
19:45
Бенфіка
-
Реал Сосьєдад
-
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Копенгаген
-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
Брага
-
Реал Мадрид
-
24 жовтня
22:00
Феєнорд
-
Лаціо
-
25 жовтня
19:45
Барселона
-
Шахтар
-
25 жовтня
19:45
Селтік
-
Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Тен Гаг: Нам нелегко даються голи в цій Лізі чемпіонів

04 жовтня 2023

ЕРІК ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES

Манчестер Юнайтед ще не виграв жодного матчу в цьогорічній ЛЧ.

Керманич Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку в домашньому матчі Ліги чемпіонів з Галатасараєм (2:3).

"Ми двічі вели в рахунку і контролювали гру. І потім, так, ми припустилися кількох помилок, кілька фундаментальних промахів, яких ви зазвичай у грі не робите. І ви не можете їх припускати на такому рівні. Вас за це покарають.

Такі речі важко контролювати, але ми граємо всією командою. Таку помилку робить не тільки персонально хтось один, ми робимо такі помилки всією командою, ви не перемогли, це не важливо, як я вже сказав вище, ми двічі вели в рахунку, контролювали гру, тому ти не очікуєш такого результату.

Нам нелегко даються голи в цій Лізі чемпіонів, тому потрібно не втрачати концентрацію і грати компактніше, щоб не пропускати так швидко після забитих м'ячів. Я говорю також і про володіння м'ячем і контроль за грою, і нам потрібно вдосконалюватися в цьому відношенні.

У Лізі чемпіонів ще нічого не вирішено. Попереду ще чотири гри, і ми маємо дві гри з Копенгагеном. Кожен матч буде важким, але ми знаємо, що робити. Ми знаємо, в чому наша мета: залишитися в боротьбі в цій групі і зберегти шанси на вихід", — сказав наставник.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Галатасарай у 2 турі Ліги чемпіонів.

команди
статті на тему:
Енріке: ПСЖ — один із фаворитів Ліги чемпіонів 04 жовтня 2023 Енріке: ПСЖ — один із фаворитів Ліги чемпіонів
Терзич: В останніх кількох іграх дещо напрацювали. Важливо показати це проти Мілана 04 жовтня 2023 Терзич: В останніх кількох іграх дещо напрацювали. Важливо показати це проти Мілана
ФІФА, Getty Images 04 жовтня 2023 ФІФА може також допустити до змагань російські збірні U-17
   