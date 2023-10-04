Тен Гаг: Нам нелегко даються голи в цій Лізі чемпіонів

Манчестер Юнайтед ще не виграв жодного матчу в цьогорічній ЛЧ.

Керманич Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку в домашньому матчі Ліги чемпіонів з Галатасараєм (2:3).

"Ми двічі вели в рахунку і контролювали гру. І потім, так, ми припустилися кількох помилок, кілька фундаментальних промахів, яких ви зазвичай у грі не робите. І ви не можете їх припускати на такому рівні. Вас за це покарають.

Такі речі важко контролювати, але ми граємо всією командою. Таку помилку робить не тільки персонально хтось один, ми робимо такі помилки всією командою, ви не перемогли, це не важливо, як я вже сказав вище, ми двічі вели в рахунку, контролювали гру, тому ти не очікуєш такого результату.

Нам нелегко даються голи в цій Лізі чемпіонів, тому потрібно не втрачати концентрацію і грати компактніше, щоб не пропускати так швидко після забитих м'ячів. Я говорю також і про володіння м'ячем і контроль за грою, і нам потрібно вдосконалюватися в цьому відношенні.

У Лізі чемпіонів ще нічого не вирішено. Попереду ще чотири гри, і ми маємо дві гри з Копенгагеном. Кожен матч буде важким, але ми знаємо, що робити. Ми знаємо, в чому наша мета: залишитися в боротьбі в цій групі і зберегти шанси на вихід", — сказав наставник.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Галатасарай у 2 турі Ліги чемпіонів.