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-
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-
24 жовтня
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Ланс
-
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-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
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-
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-
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-
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22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
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-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Енріке: ПСЖ — один із фаворитів Ліги чемпіонів

04 жовтня 2023

Енріке: ПСЖ — один із фаворитів Ліги чемпіонів

Сміливі слова наставника парижан.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке висловився напередодні матчу з Ньюкаслом в ЛЧ.

"Багато команд на цьому рівні хочуть виграти цей турнір. Ми — одні з фаворитів у боротьбі за цей трофей, і ми за нього боротимемося. У плані потенціалу не думаю, що є команди, які значно перевершують нас. Думаю, що багато хто перебуває на одному рівні з нами. Нам не слід бути одержимими перемогою у цьому турнірі. Але ми маємо бути заряджені та амбітні, оскільки той, хто боїться, ніколи не потрапляє в історію.

Не думаю, що для клубу, міста чи вболівальників буде добре, якщо ми одержимі перемогою в Лізі чемпіонів. На Кубок чемпіонів претендує щонайменше вісім команд, це не звичайний чемпіонат. На стадії групового етапу твої результати залежать від того, як ти граєш у вересні, жовтні та листопаді, але потім у тебе немає матчів до березня. Щоб вийти з групи, ми маємо бути у чудовій формі зараз, а потім знову вийти на пік у березні", — сказав Енріке.

Поєдинок стартує сьогодні о 22:00. На Football.ua відбудеться онлайн-трансляція матчу.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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