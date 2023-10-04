Манчестер Юнайтед — Галатасарай 2:3 Відео голів та огляд матчу 03.10.2023

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Олд Траффорд у рамках групи A поміж собою зустрічались англійський Манчестер Юнайтед та турецький Галатасарай.
Господарі відносно швидко відкрили рахунок, але за підсумком помилки Далота гості швидко відновили рівновагу.
А другому таймі на полі вже розгортався справжній трилер — Гойлунд оформив дубль, але Галатасарай так само блискавично відігрався.
І вже в ендшпілі протистояння Онана спочатку привіз пенальті у власні ворота, а Ікарді, хоча й схибив, у наступній атаці за власної участі все ж таки покарав "Червоних дияволів".
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Галатасарай у 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:
Манчестер Юнайтед — Галатасарай 2:3
Голи: Гойлунд, 17, 67 — Заха, 23, Актюроглу, 71, Ікарді, 81
На 78 хвилині Ікарді (Галатасарай) не реалізував пенальті.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Лінделеф, Амрабат (Марсьяль, 89) — Каземіро, Маунт (Антоні, 85) — Ганнібал (Еріксен, 46), Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 69) — Гойлунд
Галатасарай: Муслера — Боє, Санчес, Бардакчі, Анхеліньйо (Ндомбеле, 84) — Торрейра (Олівейра, 61), Айхан (Нельссон, 84) — Заха (Мертенс, 72), Актюркоглу, Тете (Їлмаз, 61) — Ікарді
Попередження: Каземіро, Далот — Торрейра, Бурук, Боє.
Вилучення:
Каземіро, 77