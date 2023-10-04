Уніон Берлін
2
Брага
3
03 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
0
Реал Сосьєдад
2
03 жовтня
19:45
Копенгаген
1
Баварія
2
03 жовтня
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Галатасарай
3
03 жовтня
22:00
ПСВ
2
Севілья
2
03 жовтня
22:00
Ланс
2
Арсенал
1
03 жовтня
22:00
Наполі
2
Реал Мадрид
3
03 жовтня
22:00
Інтер
1
Бенфіка
0
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Баварія
-
24 жовтня
19:45
Інтер
-
РБ Зальцбург
-
24 жовтня
19:45
Бенфіка
-
Реал Сосьєдад
-
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Копенгаген
-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
Брага
-
Реал Мадрид
-
24 жовтня
22:00
Феєнорд
-
Лаціо
-
25 жовтня
19:45
Барселона
-
Шахтар
-
25 жовтня
19:45
Селтік
-
Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Манчестер Юнайтед — Галатасарай 2:3 Відео голів та огляд матчу 03.10.2023

04 жовтня 2023

Манчестер Юнайтед — Галатасарай, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 3 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Олд Траффорд у рамках групи A поміж собою зустрічались англійський Манчестер Юнайтед та турецький Галатасарай.

Господарі відносно швидко відкрили рахунок, але за підсумком помилки Далота гості швидко відновили рівновагу.

А другому таймі на полі вже розгортався справжній трилер — Гойлунд оформив дубль, але Галатасарай так само блискавично відігрався.

І вже в ендшпілі протистояння Онана спочатку привіз пенальті у власні ворота, а Ікарді, хоча й схибив, у наступній атаці за власної участі все ж таки покарав "Червоних дияволів".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Галатасарай у 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Манчестер Юнайтед — Галатасарай 2:3
Голи: Гойлунд, 17, 67 — Заха, 23, Актюроглу, 71, Ікарді, 81

На 78 хвилині Ікарді (Галатасарай) не реалізував пенальті.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Лінделеф, Амрабат (Марсьяль, 89) — Каземіро, Маунт (Антоні, 85) — Ганнібал (Еріксен, 46), Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 69) — Гойлунд

Галатасарай: Муслера — Боє, Санчес, Бардакчі, Анхеліньйо (Ндомбеле, 84) — Торрейра (Олівейра, 61), Айхан (Нельссон, 84) — Заха (Мертенс, 72), Актюркоглу, Тете (Їлмаз, 61) — Ікарді

Попередження: Каземіро, Далот — Торрейра, Бурук, Боє.

Вилучення: Каземіро, 77

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Галатасарай Радіє - Getty Images 04 жовтня 2023 Манчестер Юнайтед — перша команда АПЛ, яка програла Галатасараю вдома в єврокубках
Манчестер Юнайтед - Галатасарай, getty images 04 жовтня 2023 Манчестер Юнайтед в драматичному матчі поступився Галатасараю
   