Манчестер Юнайтед — Галатасарай 2:3 Відео голів та огляд матчу 03.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 3 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Олд Траффорд у рамках групи A поміж собою зустрічались англійський Манчестер Юнайтед та турецький Галатасарай.

Господарі відносно швидко відкрили рахунок, але за підсумком помилки Далота гості швидко відновили рівновагу.

А другому таймі на полі вже розгортався справжній трилер — Гойлунд оформив дубль, але Галатасарай так само блискавично відігрався.

І вже в ендшпілі протистояння Онана спочатку привіз пенальті у власні ворота, а Ікарді, хоча й схибив, у наступній атаці за власної участі все ж таки покарав "Червоних дияволів".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Галатасарай у 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Манчестер Юнайтед — Галатасарай 2:3

Голи: Гойлунд, 17, 67 — Заха, 23, Актюроглу, 71, Ікарді, 81

На 78 хвилині Ікарді (Галатасарай) не реалізував пенальті.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Лінделеф, Амрабат (Марсьяль, 89) — Каземіро, Маунт (Антоні, 85) — Ганнібал (Еріксен, 46), Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 69) — Гойлунд

Галатасарай: Муслера — Боє, Санчес, Бардакчі, Анхеліньйо (Ндомбеле, 84) — Торрейра (Олівейра, 61), Айхан (Нельссон, 84) — Заха (Мертенс, 72), Актюркоглу, Тете (Їлмаз, 61) — Ікарді

Попередження: Каземіро, Далот — Торрейра, Бурук, Боє.

Каземіро, 77