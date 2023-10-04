Терзич: В останніх кількох іграх дещо напрацювали. Важливо показати це проти Мілана

Слова наставника дортмундців перед матчем з Міланом.

Головний тренер Боруссії Едін Терзіч висловився перед матчем з Міланом в Лізі чемпіонів.

"Ми чудово знайомі з Крістіаном Пулішичем. Рафаел Леау та Тео Ернандес зліва теж дуже небезпечні. Але якщо ми покажемо свою швидкість і гратимемо креативно, проти нас оборонятися теж буде непросто.

Це буде зовсім інший матч, ніж був із ПСЖ у першому турі. Ми повинні бути сміливішими без м'яча. Мілан грає інакше, але ми в останніх кількох іграх дещо напрацювали. Важливо показати це проти Мілана", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок стартує о 22:00. До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у матчі Боруссія Дортмунд — Мілан.