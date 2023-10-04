Ньюкасл — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.10.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 4 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Парі Сен-Жермен, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.





СЕРЕДА, 4 ЖОВТНЯ, 22:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Дербі великих арабських грошей отримало нову варіацію з того моменту, як інвестором Ньюкасл Юнайтед став державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, при цьому не можна сказати, що ми очікували побачити "сорок" так швидко в якості одного з учасників найпрестижнішого єврокубку під егідою УЄФА. У результаті завдяки прогресивному минулому сезону і підсумковому четвертому місцю в АПЛ команда Едді Гау повернулася до Ліги чемпіонів — і повернулася в статусі одного з представників, напевно, найцікавішої групи, де дійсно існує шалена інтрига і немає однозначних фаворитів.

На старті нового сезону у Ньюкасла був невдалий період, який вилився в три поразки поспіль в АПЛ, проте, заради справедливості, календар тоді був у "сорок" просто неймовірної складності: Манчестер Сіті, Ліверпуль і Брайтон — все це сталося поспіль. При цьому кілька днів тому Ньюкаслу вдалося взяти своєрідний реванш у чинного чемпіона, вибивши його з Кубка англійської ліги, а ось у Лізі чемпіонів стартувати вдалося з нічиєю в матчі з Міланом, де "россонері" не реалізували безліч моментів, тоді як Ньюкасл швидше виживав, ніж намагався справді здобути перемогу на Сан-Сіро.

З приходом Луїса Енріке в таборі Парі Сен-Жермен розпочався новий період в історії, який із самого початку обіцяв нам як глобальну кадрову, так і стилістичну перебудову під вимоги нового головного тренера. Зрозуміло, що зараз у парижан виходить далеко не все, що відображається не найкращим чином і на результатах команди. Однак це закономірний процес, і якщо боси паризького гранда готові потерпіти умовні нічиї з Клермонами та Лор'янами — з цього може вийти щось цікаве, що зможе нарешті принести до трофейної кімнати ПСЖ довгоочікуваний кубок Ліги чемпіонів.

У Лізі 1 Парі Сен-Жермен зараз йде аж п'ятим, маючи в семи матчах три нічиї та одну поразку, проте ми всі зрозуміємо, якщо акцент паризької команди буде тимчасово зміщений із внутрішніх змагань, де вони вже всім все довели. Що стосується Ліги чемпіонів, то в першому турі ПСЖ не зазнав особливих проблем з дортмундською Боруссією, проте, враховуючи стиль Ньюкасла, майбутній матч на Сент-Джеймс Парк обіцяє бути для французів важчим. Все-таки "сороки" відмінно обмежують вільний простір для суперників, а з урахуванням бажання Енріке досягти тотального контролю за рахунок тривалих комбінацій, на даному етапі це може стати серйозною проблемою для ПСЖ.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що у цьому протистоянні важко визначити явного фаворита. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,62, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 2,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ласеллс, Берн — Тоналі, Бруну Гімараес, Лонгстафф — Альмірон, Ісак, Гордон

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Шкрініар, Люка Ернандес — Заїр-Емері, Угарте, Вітінья — У. Дембеле, Коло Муані, Мбаппе

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди зіграють вперше в своїй історії.

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