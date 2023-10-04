Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті G.

У рамках квартету G групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: Манчестер Сіті вирушить у гості до РБ Лейпциг, тоді як Црвена Звезда прийме на своєму полі Янг Бойз.

СЕРЕДА, 4 ЖОВТНЯ, 22:00. РЕД БУЛЛ АРЕНА, ЛЕЙПЦИГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АРТУР ДІАШ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розширений анонс матчу РБ Лейпциг — Манчестер Сіті можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Лукеба, Раум — Форсберг, Шлагер, Зайвальд, Хаві Сімонс — Поульсен, Опенда

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканжі, Діаш, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Фоден, Х. Альварес, Доку — Голанд

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

СЕРЕДА, 4 ЖОВТНЯ, 22:00. РАЙКО МІТІЧ, БЕЛГРАД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІЛЬЯМ КОЛЛАМ (ШОТЛАНДІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Відверто кажучи, Црвена Звезда — це команда, про яку немає якогось особливого бажання багато говорити як мінімум через титульного спонсора, який зображено на футболках команди. Спонсорує він не тільки сербський колектив, а й агресію росії проти України, але тут питання не лише до Црвени Звезди, а й до УЄФА, яка по факту дозволила виступи з рекламою російської державної компанії. Втім, якщо все ж намагатися залишити це осторонь та торкнутися суто футбольних аспектів, серби у першому турі Ліги чемпіонів зустрілися з Манчестер Сіті та за рахунок свого сверхзахисного вертикального футболу змогли піти на перерву з мінімальною перевагою в рахунку. Так, команда Гвардіоли у підсумку зробила у другому таймі те, що мала — забила три м'ячі та здобула очікувані три очки. Все ж не вперше у цьому сезоні "містяни" програють першу половину, але повертаються у гру після перерви. Так сталося і з Црвеною Звездою.

Янг Бойз, як і їхній майбутній суперник, потрапив у групу з Ман Сіті та Лейпцигом, тому реальна ціль — це не сподівання на потрапляння в весняну частину Ліги чемпіонів, а боротьба з сербами за третю сходинку, яка є перепусткою до Ліги Європи. Саме тому цей матч дуже важливий для обох команд — на 90% багато що у боротьбі за третє місце вирішуватиметься саме в очних протистояннях між Црвеною Звездою та Янг Бойз. Перші — діючі чемпіони Сербії. Другі — чемпіони Швейцарії. І хтось з цієї пари, скоріше за все, вирушить до Ліги Європи, а хтось — залишиться ні з чим.

За версією букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Барака Бахара. Так, на перемогу Црвени Звезди пропонується коефіцієнт 2,14, тоді як потенційний успіх Янг Бойз оцінюється показником 3,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Црвена Звезда: Глазер - Мілунович, Джига, Драгович, Букарі - Хван, Стаменич - Крассо, Іванич, Мытрович - Ндіай

Янг Бойз: Рачоппі - Янко, Камара, Аменда, Гарсія - Ньяссе, Лаупер, Малеш - Угринич - Іттен, Елія

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА