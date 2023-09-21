Артета: Перемога — це найважливіше, і ми отримали від цього задоволення

Іспанець задоволений стартом в Лізі чемпіонів.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу над ПСВ (4:0) в першому турі ЛЧ.

"Я насолоджуватимуся моментом, насолоджуватимуся перемогою, а завтра вранці ми почнемо готуватися до матчу з Тоттенгемом.

Перемога – це найважливіше, і ми отримали від цього задоволення. Ми хотіли атакувати, створювати супернику проблеми, і я думаю, що ми були вправні в обох штрафних. Коли ти робиш це у Лізі чемпіонів, у тебе з'являється шанс", — сказав Артета.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — ПСВ у 1 турі Ліги чемпіонів.