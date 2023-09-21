Мілан
0
Ньюкасл Юнайтед
0
19 вересня
19:45
Янг Бойз
1
РБ Лейпциг
3
19 вересня
19:45
Лаціо
1
Атлетіко
1
19 вересня
22:00
Феєнорд
2
Селтік
0
19 вересня
22:00
ПСЖ
2
Боруссія Дортмунд
0
19 вересня
22:00
Манчестер Сіті
3
Црвена Звезда
1
19 вересня
22:00
Шахтар
1
Порту
3
19 вересня
22:00
Барселона
5
Антверпен
0
19 вересня
22:00
Галатасарай
2
Копенгаген
2
20 вересня
19:45
Реал Мадрид
1
Уніон Берлін
0
20 вересня
19:45
Баварія
4
Манчестер Юнайтед
3
20 вересня
22:00
Севілья
1
Ланс
1
20 вересня
22:00
Арсенал
4
ПСВ
0
20 вересня
22:00
Брага
1
Наполі
2
20 вересня
22:00
Реал Сосьєдад
1
Інтер
1
20 вересня
22:00
Бенфіка
0
РБ Зальцбург
2
20 вересня
22:00
Уніон Берлін
-
Брага
-
03 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Реал Сосьєдад
-
03 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Галатасарай
-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00

Беллінгем: Реал на хорошому ходу, але на цьому етапі сезону нічого не виграєш

21 вересня 2023

ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES

Слова Джуда після першої перемоги в цьогорічній ЛЧ.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем прокоментував перемогу над берлінським Уніоном (1:0) в 1-му турі ЛЧ.

"Ми зіграли шість матчів – п'ять матчів у Ла Лізі та один у Лізі Чемпіонів, і виграли всі шість, тому нема на що скаржитися.

Не буду брехати, сподіваюся, я й надалі забиватиму голи на останніх хвилинах. Хоча, можливо, для мого та клубного спокою було б краще забивати раніше.

Перейти в цей клуб означає набагато більше, ніж я міг собі уявити. Я слідкував за Реалом по телевізору, а тепер ношу футболку і забиваю за нього.

Ми домінували протягом матча та створили хороші моменти, тому заслужили цю перемогу. Я дуже вдячний своїм товаришам по команді та персоналу, які так добре попрацювали над моєю акліматизацією.

Ми на хорошому ходу, але на цьому етапі сезону нічого не виграєш", — сказав Беллінгем.

Відео огляд матчу 1-го туру Ліги Чемпіонів сезону 2023/24 Реал-Уніон ви можете подививтися на нашому сайті.

команди
статті на тему:
Ерік тен Гаг, Getty Images 21 вересня 2023 Ерік тен Гаг: Здорово, що Онана взяв провину на себе
Реал Сосьєдад — Інтер, Getty Images 21 вересня 2023 Реал Сосьєдад — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023
Томас Тухель, Getty Images 21 вересня 2023 Тухель після перемоги над МЮ: Ми не задоволені грою на 100 відсотків
   