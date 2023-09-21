Беллінгем: Реал на хорошому ходу, але на цьому етапі сезону нічого не виграєш

Слова Джуда після першої перемоги в цьогорічній ЛЧ.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем прокоментував перемогу над берлінським Уніоном (1:0) в 1-му турі ЛЧ.

"Ми зіграли шість матчів – п'ять матчів у Ла Лізі та один у Лізі Чемпіонів, і виграли всі шість, тому нема на що скаржитися.

Не буду брехати, сподіваюся, я й надалі забиватиму голи на останніх хвилинах. Хоча, можливо, для мого та клубного спокою було б краще забивати раніше.

Перейти в цей клуб означає набагато більше, ніж я міг собі уявити. Я слідкував за Реалом по телевізору, а тепер ношу футболку і забиваю за нього.

Ми домінували протягом матча та створили хороші моменти, тому заслужили цю перемогу. Я дуже вдячний своїм товаришам по команді та персоналу, які так добре попрацювали над моєю акліматизацією.

Ми на хорошому ходу, але на цьому етапі сезону нічого не виграєш", — сказав Беллінгем.

Відео огляд матчу 1-го туру Ліги Чемпіонів сезону 2023/24 Реал-Уніон ви можете подививтися на нашому сайті.