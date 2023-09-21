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Арсенал — ПСВ 4:0 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023

21 вересня 2023

Арсенал — ПСВ, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку першого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Емірейтс у Лондоні в рамках групи B поміж собою зустрічались місцевий Арсенал та нідерландський ПСВ.

Команда Мікеля Артети вперше за чималу кількість років привезла на домашню арену гімн головного клубного турніру Старого Світу, що вже було великою подією. А тут ще й "каноніри" вирішили потішити вболівальників відмінною грою.

Ще в першому таймі у ворота ПСВ було спрямовано три м’ячі, у жодному з яких не взяв безпосередньої участі в завершальній стадії Олександр Зінченко, тоді як Букайо Сака записав на свій рахунок дубль + гольову передачу на Леандро Троссара.

Уже після перерви про якусь конкуренцію мало хто розмірковував, тому команди спокійно догравали протистояння, а господарі ще й четвертий м’яч оформили зусиллями Мартіна Едегора.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — ПСВ у 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Арсенал — ПСВ 4:0
Голи: Сака, 8, Троссар, 20, Жезус, 38, Едегор, 71.

Арсенал: Рая — Зінченко (Томіясу, 58), Магальяйнс, Саліба, Вайт — Гаверц, Райс (Жоржиньо, 76), Едегор — Троссар (Нельсон, 58), Сака (Вієйра, 69), Жезус (Сміт-Роу, 69).

ПСВ: Бенітес — Дест, Боскальї, Белла-Кочап (Рамальйо, 76), Тезе — Веерман, Схутен — Сайбарі (Тілльман, 66) — Ланг (Вертессен, 77), Бакайоко (Лосано, 66), Де Йонг (Пепі, 90).

Попередження: Вайт — Боскальї, Тілльман, Схутен.
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статті на тему:
Арсенал - ПСВ, Getty Images 20 вересня 2023 Ліга чемпіонів. Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, нічия Севільї та Ланса
   