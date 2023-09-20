Ліга чемпіонів. Галатасарай видав неймовірний камбек у матчі проти Копенгагена

Відбувся один із перших матчів сьогоднішнього ігрового дня.

Данський Копенгаген у матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів у гостях не втримав перемогу над турецьким Галатасараєм. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 35 хвилині, коли у воротах турків розписався Мохамед Ельюнуссі. Потім у середині другого тайму Діогу Гонсалвеш подвоїв перевагу гостей.

Однак на 73 хвилині гості залишилися у меншості після вилучення Еліаса Єлерта, який отримав другу жовту картку.

З цього моменту гра перекинулася і турки буквально за дві хвилини – з 86 по 88 – забили два м'ячі у ворота датчан. Авторами рятівних голів стали Саша Бої та колишній гравець донецького Шахтаря Тете.

Нагадаємо, суперниками Копенгагена та Галатасарая за групою А є Баварія та Манчестер Юнайтед, які розпочнуть свою гру сьогодні, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Галатасарай — Копенгаген 2:2

Голи: Бої, 86, Тете, 88 — Ельюнуссі, 35, Гонсалвеш, 58.

Галатасарай: Муслера — Анхеліньо, Бардаджі, Нельссон (Ндомбеле, 76), Бої — Торрейра, Демірбай (Олівейра, 59) — Актюркоглу (Заха, 66), Мертенс (Тете, 59), Зієш (Їлмаз, 66) — Ікарді.

Копенгаген: Грабара — Мелінг, Вавро, Дікс, Єлерт — Гонсалвеш (Классон, 70), Фальк, Лерагер — Ельюнуссі (Гойлунд, 90+3), Ашурі (Єнсен, 76), Ларссон (Оскарссон, 70 (Анкерсен, 76)).

Попередження: Зієш, Олівейра — Лерагер, Єлерт, Дікс, Мелінг.

Вилучення: Єлерт, 73 (друга жовта).