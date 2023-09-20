Ямал став другим наймолодшим дебютантом Ліги чемпіонів

Неймовірне досягнення юного іспанця.

В рамках першого туру Ліги чемпіонів Барселона на своєму полі розгромила чемпіона Бельгії Антверпен (5:0).

На 68-ій хвилині на поле вийшов юний іспанець Ламін Ямал, змінивши Жоау Феліша. Для нього це перша гра в Лізі чемпіонів. На момент виходу на поле футболістові виповнилось лише 16 років і 68 днів.

Ямал зайняв друге місце серед наймолодших гравців в історії Ліги чемпіонів. Рекорд цього досягнення належить Юссуфу Мукоко, який дебютував за Борусію Дортмунд у віці 16 років та 18 днів.

У цьому сезоні 16-річний вундеркінд зіграв 4 матчі та віддав 2 гольові передачі.

Відео голів матчу Барселона — Антверпен доступні на Football.ua.