Мілан
0
Ньюкасл Юнайтед
0
19 вересня
19:45
Янг Бойз
1
РБ Лейпциг
3
19 вересня
19:45
Лаціо
1
Атлетіко
1
19 вересня
22:00
Феєнорд
2
Селтік
0
19 вересня
22:00
ПСЖ
2
Боруссія Дортмунд
0
19 вересня
22:00
Манчестер Сіті
3
Црвена Звезда
1
19 вересня
22:00
Шахтар
1
Порту
3
19 вересня
22:00
Барселона
5
Антверпен
0
19 вересня
22:00
Галатасарай
-
Копенгаген
-
20 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Уніон Берлін
-
20 вересня
19:45
Баварія
-
Манчестер Юнайтед
-
20 вересня
22:00
Севілья
-
Ланс
-
20 вересня
22:00
Арсенал
-
ПСВ
-
20 вересня
22:00
Брага
-
Наполі
-
20 вересня
22:00
Реал Сосьєдад
-
Інтер
-
20 вересня
22:00
Бенфіка
-
РБ Зальцбург
-
20 вересня
22:00
Уніон Берлін
-
Брага
-
03 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Реал Сосьєдад
-
03 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Галатасарай
-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00

Ямал став другим наймолодшим дебютантом Ліги чемпіонів

20 вересня 2023

Ламін Ямал, Getty Images

Неймовірне досягнення юного іспанця.

В рамках першого туру Ліги чемпіонів Барселона на своєму полі розгромила чемпіона Бельгії Антверпен (5:0). 

На 68-ій хвилині на поле вийшов юний іспанець Ламін Ямал, змінивши Жоау Феліша. Для нього це перша гра в Лізі чемпіонів. На момент виходу на поле футболістові виповнилось лише 16 років і 68 днів.

Ямал зайняв друге місце серед наймолодших гравців в історії Ліги чемпіонів. Рекорд цього досягнення належить Юссуфу Мукоко, який дебютував за Борусію Дортмунд у віці 16 років та 18 днів.

У цьому сезоні 16-річний вундеркінд зіграв 4 матчі та віддав 2 гольові передачі.

Відео голів матчу Барселона — Антверпен доступні на Football.ua.

команди
статті на тему:
Трофей Лиги чемпионов, фото Getty Images 20 вересня 2023 Ліга чемпіонів-2023/24: розклад та результати матчів
СТЕФАНО ПІОЛІ, GETTY IMAGES 20 вересня 2023 Піолі: Ми розчаровані, бо з такою грою треба перемагати Ньюкасл
Дієго Сімеоне, Getty Images 20 вересня 2023 Сімеоне — щодо м’яча Проведеля: Чудовий гол, який робить ці ночі Ліги чемпіонів неймовірними.
   