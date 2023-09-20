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-
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-
03 жовтня
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-
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-
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-
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Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
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Боруссія Дортмунд
-
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-
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-
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-
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Піолі: Ми розчаровані, бо з такою грою треба перемагати Ньюкасл

20 вересня 2023

СТЕФАНО ПІОЛІ, GETTY IMAGES

Італієць незадоволений діями своїх підопічних.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував нульову нічию з Ньюкаслом в першому турі ЛЧ.

"Ми розчаровані, бо з такою грою треба перемагати. Добре грали на всіх ділянках поля та дуже хотіли виграти. Наша мета – вийти з цієї групи, і було бажання взяти гарний старт. Всі гравці важливі: ті, хто починає в основі, і ті, хто виходить на заміну. Ми не реалізували дуже добрих моментів", — цитує наставника сайт УЄФА.

Раніше повідомлялось, що Лофтус-Чік уникнув серйозних наслідків від травми в матчі проти Ньюкасла, відновлення Меньяна під питаннями.

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