Піолі: Ми розчаровані, бо з такою грою треба перемагати Ньюкасл

Італієць незадоволений діями своїх підопічних.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував нульову нічию з Ньюкаслом в першому турі ЛЧ.

"Ми розчаровані, бо з такою грою треба перемагати. Добре грали на всіх ділянках поля та дуже хотіли виграти. Наша мета – вийти з цієї групи, і було бажання взяти гарний старт. Всі гравці важливі: ті, хто починає в основі, і ті, хто виходить на заміну. Ми не реалізували дуже добрих моментів", — цитує наставника сайт УЄФА.

Раніше повідомлялось, що Лофтус-Чік уникнув серйозних наслідків від травми в матчі проти Ньюкасла, відновлення Меньяна під питаннями.