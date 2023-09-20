Сімеоне — щодо м’яча Проведеля: Чудовий гол, який робить ці ночі Ліги чемпіонів неймовірними.

Керманич Атлетіко прокоментував нічию проти Лаціо.

Напередодні в матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті E мадридський Атлетіко на Стадіо Олімпіко втратив перемогу над римським Лаціо на останніх секундах компенсованого часу.

Рятівний гол воротаря-путінолюба — в огляді матчу Лаціо — Атлетіко

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Із нашого боку ми нічого не могли заподіяти пропущеному м’ячу, оскільки захоплення Корреа грою в контратаці було цілком зрозумілим. Але, окрім цього прикрого для нас моменту, суперники краще грали з м’ячем у першому таймі, а ми не могли зупинити їх, хоча й вони не створювали багато небезпеки бля наших воріт.

На щастя, ми забили свій гол, а в другому таймі, незважаючи на пошкодження в кількох гравців, ми переосмислили свій футбол. Однак усе одно не змогли вчасно закрити воротаря суперників у нашому штрафному. Чудовий гол, який робить ці ночі Ліги чемпіонів неймовірними.

Зрозуміло, що жага до перемоги завжди змушує вас керувати грою, але важливо мати гольові моменти, тому що це те, що зрештою приведе вас до переможного шляху. Була певна ротація, досить велика, але все ж ми показали хорошу гру. Усе було непогано аж до для голу їхнього воротаря, який просто чудово пробив головою.

За ходом гри ми неодноразово виходили переможцями зі складних ситуацій, але важливою була кожна деталь. У таких матчах будь-який зайвий рух може впливати на результат. Додаткові заміни? Я бачив, що команда грає в непоганий футбол, тож обмежився тим, що було.

Я завжди казав, що в мене є дуже приємні спогади про час у Лаціо. Чи міг би я тренувати цей клуб? Навіщо, коли зараз там є Саррі, а ми створюємо власний проєкт у Атлетіко?", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі мадридський Атлетіко зіграє вдома проти нідерландського Феєнорда.