Кваліфікація Ліги чемпіонів. Марсель без Маліновського поступився Панатінаїкосу, успіхи Маккабі та Рейнджерса

Відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 9 серпня, відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першій грі грецький Панатінаїкос, який раніше вибив Дніпро-1, на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Марселем із рахунком 1:0. Єдиний м'яч був забитий на 83 хвилині, а його автором став колишній гравець донецького Шахтаря Бернард. Також додамо, що з 65 хвилин "провансальці" грали в меншості після вилучення Джоффрі Кондогбії.

Також зазначимо, що у цьому матчі не брав участі український хавбек Руслан Маліновський, який навіть не потрапив до заявки на гру. Можливо, це пов'язано з його ймовірним трансфером в Бешикташ.

Панатінаїкос - Марсель 1:0

Гол: Бернард, 83.

У другому матчі ізраїльський Маккабі Хайфа у гостях обіграв Слован із рахунком 2:1. У складі переможців голами відзначилися Франці П'єрро та Діа Саба, які забили у перші 15 хвилин зустрічі. За Слован єдиний м'яч забив Абдулає Сек, який зрізав м'яч у ворота.

Слован — Маккабі Хайфа 1:2

Голи: Сек, 12 — П'єрро, 5, Саба, 15.

Насамкінець Рейнджерс здобув перемогу над Серветтом з рахунком 2:1. У складі шотландського клубу голами відзначилися Сіріль Дессерс та Джеймс Таверньє, який реалізував пенальті. У швейцарців, які з 60 хвилини грали у меншості, єдиний м'яч забив Кріс Бедія, який також забив із 11-метрової позначки.

Рейнджерс — Серветт 2:1

Голи: Таверньє, 6 (з пенальті), Дессерс, 15 — Бедія, 44.