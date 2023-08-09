Гол Кочергіна дозволив Ракуву переграти Аріс, ПСВ розгромив Штурм і інші результати кваліфікації Ліги чемпіонів

09 серпня 2023

ПСВ Ейндговен - Getty Images

Відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ракув переграв Аріс з рахунком 2:1, а перший гол діючого чемпіона Польщі здобув Владислав Кочергін. Гравця замінили на 73 хвилині. 

Ракув — Аріс 2:1 
Голи: Кочергін, 7, Пясецький, 63, пенальті — Маямбела, 89

Інші результати виглядають так. 

Копенгаген — Спарта (Прага) — 0:0 

ПСВ — Штурм — 4:1 
Голи: Бабаді, 4, Люк де Йонг, 22, 32, Сангаре, 73 — Горенц Станкович, 40 

Клаксвік — Мольде — 2:1
Голи: Фредеріксберг, 64, 86 — Ейкрем, 49

Брага — Бачка Топола — 3:0
Голи: Брума, 17, Піцці, 19, Джало, 87 

Олімпія Любляна — Галатасарай — 0:3
Голи: Актюркоглу, 9, Мертенс, 48, Давіршоглу, 90

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