Гол Кочергіна дозволив Ракуву переграти Аріс, ПСВ розгромив Штурм і інші результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ракув переграв Аріс з рахунком 2:1, а перший гол діючого чемпіона Польщі здобув Владислав Кочергін. Гравця замінили на 73 хвилині.
Ракув — Аріс 2:1
Голи: Кочергін, 7, Пясецький, 63, пенальті — Маямбела, 89
Інші результати виглядають так.
Копенгаген — Спарта (Прага) — 0:0
ПСВ — Штурм — 4:1
Голи: Бабаді, 4, Люк де Йонг, 22, 32, Сангаре, 73 — Горенц Станкович, 40
Клаксвік — Мольде — 2:1
Голи: Фредеріксберг, 64, 86 — Ейкрем, 49
Брага — Бачка Топола — 3:0
Голи: Брума, 17, Піцці, 19, Джало, 87
Олімпія Любляна — Галатасарай — 0:3
Голи: Актюркоглу, 9, Мертенс, 48, Давіршоглу, 90