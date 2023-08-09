Стрічка новин

00:10

Гол Кочергіна дозволив Ракуву переграти Аріс, ПСВ розгромив Штурм і інші результати кваліфікації Ліги чемпіонів

21:27

Кочергін відкрив рахунок у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аріса

13:43

Марсель, Динамо Загреб та ПСВ дізнались суперників: результати жеребкування плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

13:04

Жеребкування плей-оф відбіркового раунду Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

00:38

Клаксвік — перший фарерський клуб в історії, який зіграє у груповій стадії єврокубків

23:52

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Ракув із Кочергіним пройшов Карабах, Шериф із Ковалем вилетів до Ліги Європи

18:37

Сарапій: Дніпро-1 не дуже добре зіграв перший матч і втратив шанс пройти далі, хоча суперник був по силах

09:15

Кучер: На полі було багато гравців Дніпра-1 з отруєнням

00:36

Панатінаїкос — Дніпро-1 2:2 Відео голів та огляд матчу 01.08.2023

23:36

Лудогорець не зміг пройти Олімпію без Пластуна, Слован Братислава обіграв Зрінські та інші результати Ліги чемпіонів