Матч кваліфікації Ліги чемпіонів АЕК Афіни — Динамо Загреб перенесено через убивство вболівальника

Масові заворушення завершились трагічною подією.

Напередодні мав відбутись перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА поміж афінським клубом АЕК та хорватським Динамо Загреб.

Однак за добу до протистояння в столиці Греції розпочались масові заворушення серед фанатів різних клубів, уключно з колишнім суперником дніпровського Дніпра-1 Панатінаїкосом, за підсумком якого один із уболівальників був зарізаний ножем.

22-річного пораненого доставили до місцевої лікарні, але не змогли врятувати від отриманих травм.

Окрім цього, вісім осіб отримали поранення різного ступеня складності.

Місцева преса повідомляє, що до Греції завітали від 150 до 180 вболівальників із Хорватії, хоча УЄФА заборонив їм відвідувати гру через високий рівень загрози насильства.

96 осіб за підсумками трагічних подій було заарештовано, а матч перенесено на невизначений термін.

На наступний день Динамо Загреб виступило з офіційною заявою.

"ГНК Динамо неодноразово чітко, недвозначно, публічно і жорстко засуджувало масові заворушення, які, на жаль, цього разу призвели до смертельних випадків.

Насильству немає місця в цивілізованому суспільстві, і ми завжди будемо боротися за справжні цінності, які пропагує наш клуб, і ми щиро хочемо вірити, що наш суперник АЕК поділяє схожі погляди.

Нам шкода, що АЕК уникає відповідальності своїми заявами та поведінкою, нагнітаючи напругу та використовуючи неналежну, агресивну та провокативну лексику в офіційних повідомленнях з метою тиску на УЄФА.

Особливо незрозумілим є те, що він без жодних вагань намагається використати людську трагедію для власної вигоди, а результат демонструє відсутність елементарної порядності, співпереживання та благоговіння перед жертвою. Вважаємо такий підхід недоречним, тим більше, що всім, окрім представників АЕКа, зробили все залежне, щоб цієї ситуації не сталося. За всі події в Греції найбільшу відповідальність несуть організатори, тобто грецька поліція та АЕК як приймаючий клуб.

Хочемо чітко підкреслити, що відповідальні особи в нашому клубі були доступними для представників АЕК, УЄФА та поліції, щоб пролити світло на всю подію та повернути спортивну атмосферу. Весь час ми підтримували активну комунікацію з усіма причетними сторонами, на відміну від представників АЕК.

Із самого початку представники грецького клубу перешкоджали будь-яким спробам співпраці, пошуку найкращого рішення. Вони демонстративно покинули організаційне засідання в день матчу, скасували офіційний обід обох делегацій, відмовилися від будь-якого спілкування і такою поведінкою закріпили за собою роль слідчого, прокурора і судді. Ми вважаємо таку процедуру як мінімум абсурдною та небезпечною грою на емоціях у такий делікатний момент.

Ми рішуче засуджуємо такий тип спілкування з нашими спортивними суперниками з Афін, особливо в той час, коли розслідування ще триває і ми щодня отримуємо нову інформацію про неприємну подію.

Наголошуємо, що до цього моменту не встановлено, чи є виконавець цього жахливого злочину громадянином Хорватії чи Греції. Ми нікому не дамо права гратися з іменем Динамо таким жахливим чином! Наш клуб дотримується принципів поваги та здорового спілкування з європейськими суперниками. Сьогодні ми стикаємося з усім, що не гідно поведінки європейського клубу.

Запрошуємо представників АЕКа присвятити себе футболу та розрядці напруги, а роль слідчого та судді залишити компетентним інстанціям.

Ми віримо, що наш клуб протягом багатьох років був одним із наріжних каменів хорватського футболу, постійно брав участь у європейських змаганнях, сприяючи зміцненню національного коефіцієнту та вносячи значний внесок в успіхи національної збірної Хорватії.

Ми віримо, що Хорватський футбольний союз, як наша головна організація, буде активно займатися цим питанням і захищати інтереси хорватського футболу

Ще раз потрібно нагадати громадськості про кроки, вжиті клубом напередодні візиту до Афін з метою попередження можливого насильства та безладів.

У четвер, 3 серпня, клуб отримав повідомлення від УЄФА про заборону виїзним уболівальникам брати участь у матчах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

У той же день клуб повідомив уболівальників і громадськість на всіх своїх каналах, що продаж квитків на матч в Афінах не буде відкрито. Також така ж новина була розіслана всім основним хорватським ЗМІ, які повідомили про рішення УЄФА.

Наступного дня, 4 серпня, ГНК Динамо направило письмове повідомлення до Управління поліції, в якому повідомило Управління про час вильоту та повернення, номери рейсів, місце розміщення та можливий виїзд уболівальників.

У тому ж листі наголошувалося: "Залежно від кількості зібраних уболівальників не можна виключати ймовірність конфлікту з іншими фан-групами, які в цей час перебуватимуть в Афінах".

У той же день клуб склав документ, у якому ми висвітлили всі питання, пов'язані з можливим приїздом наших уболівальників, яких ми очікували в Греції.

Питання були направлені представникам АЕКа, але відповіді від грецького клубу ми не отримали. Запит також був направлений в УЄФА, де відповіли, що АЕК важливо відповісти на поставлені питання", — ідеться в повідомленні хорватського клубу.

Очікується, що перший матч у звітній парі команд відіграють 19 серпня — за чотири дні після формально другого за порядком протистояння в столиці Хорватії.