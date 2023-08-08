Кочергін відкрив рахунок у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аріса

Український вінгер замкнув передачу та вивів Ракув уперед.

У першому матчі третього раунду відбору в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА польський Ракув зустрівся на своєму полі з кіпрським Арісом.

Господарі поля повели у рахунку вже на сьомій хвилині зустрічі після того, як вінгер збірної України Владислав Кочергін відгукнувся на простріл свого партнера по команді та відправив м'яч у сітку воріт Аріса.

Відео гола Владислава Кочергіна:

Для Владислава Кочергіна цей м'яч став другим у нинішньому клубному сезоні. Обидва голи український півзахисник забив у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.